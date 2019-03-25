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Сводки от ополчения Новороссии 25 марта 2019

12:38. 25 марта 2019 Просмотров - 108 Нет комментариев Опубликовал:

Карта обстрелов 25 марта 2019. Обстановка на линии соприкосновения за сутки

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Мы оказались сильнее Украины и сильнее России: комбриг «Востока» о восстании Донбасса

Мы оказались сильнее Украины и сильнее России: комбриг «Востока» о восстании Донбасса | Русская весна

Известный военно-политический деятель ДНР, командир бригады «Восток» Александр Ходаковский высказал свои мысли о восстании Донбасса. 

Люди везде люди — на западе в том числе, — и не все там больны русофобией, как мы часто себе воображаем.

Один такой здоровый и ориентирующий свою работу на таких же здоровых английский журналист бывал у нас в разгар событий и писал вполне объективно, исследуя вопрос, а не занимаясь пропагандой. Он даже написал книгу о Путине, в которой целый раздел посвятил нам, а когда опубликовал, редактор журнала «Гардиан», давая рецензионную статью, упомянул обо мне, грешном, как о «рефлексирующем офицере», борющемся с коррупцией на Украине.

Вот такой уровень понимания наших проблем. Коррупция… Не неофашизм, не бандеровщина — коррупция. Это им понятно, а остальное — не очень.

Сегодня я встретился с этим журналистом снова — он много пропустил по нашей теме и решил одним разговором наверстать упущенное, но я его уволок повествованием в какие-то трудные для них материи, и по итогу беседы почувствовал себя шизофреником, пытающимся доказать доктору реальность своего бреда — так они далеки от всего, что составляет для нас смыслы и основу нашего понимания нашего места в пространстве и истории.

Я хотел донести, почему мы так относимся к Победе, почему я не жалею, что сделал в четырнадцатом то, что сделал, почему Россия сейчас возвращается к себе… И вдруг я не с чьих-то слов, а сам, лично убедился, что так, как мы думаем — думаем только мы. Даже честные и порядочные люди «оттуда» не понимают нашего пиетета, и не потому, что не понимают нас и нашу ментальность, а потому что они не видят в фашизме той угрозы, какую видим в нем мы. Дело даже не в том, что мы пожертвовали большим, чем кто-либо из тех, кто ему противостоял. Дело в том, что то, что стало бы нашей смертью, для них было бы как климатические изменения, к которым нужно адаптироваться. И я замолк…

Но через ту нашу Победу, для которой страна мобилизовалась досуха, я попытался донести происходящее и сегодня. А нет ли ощущения, что вас предали, — как часто говорят сейчас ожидавшие другого результата? — спросил он меня. Я ответил только за себя: этого ощущения нет.

Ещё весной четырнадцатого я публично сказал, что Украина таскает жареные каштаны для запада неосознанно или отрицая это, а мы для России делаем это добровольно. Потому что мы так решили.

Немногие рассуждали так, и поэтому я тогда и сейчас говорю только от себя и за себя: понимая почти все, а о многом догадываясь, отдавая себя процессу, я не исключал, что при таскании каштанов мы крепко обожжем руки, и уповая все-таки на лучший результат, тем не менее подозревал, что можно не дойти до конца дистанции.

Поэтому ощущения предательства нет — есть ощущение неудовлетворенности человека, который, как и многие, готов был отдать себя на заклание, но столкнулся с глупостью, жадностью, мелочностью, подлостью, трусостью и слабостью.

Мы оказались сильнее Украины и сильнее России, и глядя на спесивых и чванливых «вершителей судеб» — кроме жалости и снисхождения ничего не испытываю.

Мы — это все мы: и местные, и не местные. Русские. Все, кто готов был замерзнуть, как Карбышев, и уже обнажил было для ледяной смерти тело, а ему на голову свалили ведро тёплого навоза…

А сожалений нет — мы ещё даже не понимаем, что мы сделали. Завтра поймём, кто доживет. Россия на пути к себе — время экспериментов закончилось, и мы часть этого. Аминь.

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Метки: компиляция

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