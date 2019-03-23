Сводки от ополчения Новороссии 23 марта 2019
- 13:41 Военкоры Армии ДНР попали под обстрел на юге Республики (ВИДЕО).
- 13:38 Военкоры УНМ ДНР попали под обстрел в Коминтерново.
- 12:19 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 23 марта 2019..
Военкоры Армии ДНР попали под обстрел на юге Республики (ВИДЕО)
Утром 22 марта ВСУ открыли огонь из запрещённых минскими договорённостями 120-мм миномётов по населённому пункту Коминтерново, расположенному на юге ДНР.
В результате обстрела повреждения получили 3 гражданских дома и линия электропередач. Стоит отметить, что этот многострадальный район регулярно оказывается под огнём украинских террористов, и, несмотря на очередное объявленное прекращение огня, стрельба там идёт практически каждый день.
В районе 15:00, когда съемочная группа пресс-службы Управления Народной милиции ДНР находилась в Коминтерново, начался обстрел из стрелкового оружия и гранатомётов.
Затем автомобиль с корреспондентами был обстрелян на центральной улице посёлка из 120-мм миномётов.
Выехав за пределы досягаемости миномётов корреспонденты смогли наблюдать, что украинские миномётчики нацелили свои орудия на дома и поля.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военкоры УНМ ДНР попали под обстрел в Коминтерново
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 23 марта 2019.
К оглавлению | Источник: www.youtube.com