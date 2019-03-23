«Очнись, человек…»

Бессмертная душа в современном мире.

Современный мир — мир сумасшедший. Мерилом жизненного успеха у подавляющего большинства населения давно стало материальное благополучие. Чтоб была стабильная работа, квартира, машина и еще что-то отложено на черный день. Ну у кого повернется язык упрекнуть людей в этом, а как же еще-то?

Многие из тех, у кого с этим все в порядке — тянутся в политику, к известности в медиапространстве, дабы имя было на слуху.

Для достижения цели в ход идет все: эпатаж, скандалы, вытряхивание грязного белья перед зрителями в различных ток-шоу. Кто-то, не зная, куда себя деть, словно зомби мотается по странам и континентам, забивая файлы своего головного мозга цветными картинками из чужой жизни.

Погоня за деньгами, успехом, впечатлениями, да и просто чтобы удержаться в социуме и не скатиться вниз, не должна становится самоцелью, поглощающей все мысли человека.

Сколько мы знаем примеров внешне успешных, благополучных людей, наложивших на себя руки, преждевременно умерших от пьянства или просто от уныния и безысходности, осознания никчемности своего дальнейшего существования.

У некоторых под конец жизни в голове начнет все настойчивей пульсировать мысль: ну зачем столько сил и энергии было потрачено на вещи, которые под старость уже и не кажутся такими важными и необходимыми, а зачастую и вовсе ненужными и вредными. Что жизнь в сущности уже прожита и невозможно что-либо изменить, переделать.

Уходят силы, уходит время, а на смену им приходит осознание, что чего-то самого главного сделано так и не было, и это «что-то» лежит вне материальной привычной плоскости, но почему-то настойчиво цепляет за душу. Оно расплывчато-непонятно, и никак не может обрести четко обрисованный контур.

От того и «томление в груди» и беспричинная тоска, немотивированная агрессия и прочие напасти. А все потому, что душа-то наша — христианка, и тянется она, бедная, не к земному — тленному, не к мамоне и барахлу, а к тому, что лежит за пределами наших повседневных интересов и забот.

К Богу душа наша тянется, а мы этого не понимаем и не хотим понимать, насилуя ее, бедную, и заставляя любить то, чего ей любить по природе своей не свойственно. От того-то и все наши нестроения.

А люди и в толк взять не могут: «Ах, у меня депрессия, ах, надо скорей к врачу, он таблетки выпишет, попринимаю и все пройдет». Не-а, не пройдет, пилюльки в данном случае только навредят.

Мало кто задумывается, что мы всего лишь гости в этом земном мире, а кого и когда попросят на выход (без вещей, разумеется), никто из нас не знает. Все, что «нажито непосильным трудом», придется оставить здесь, на земле, и не на время, а навсегда.

Душа, вышедшая из бренного тела, ни в чем материальном, как Вы понимаете, не нуждается. Там, пред очами Божьими она оправдается или осудится по делам своим.

Счет в банке, должность, связи, даже знакомство с Путиным ей не помогут, ибо там совсем другие критерии и оценки. Накормил, посетил, помог, не осудил, простил… короче, Евангелие вам в помощь, друзья.

Здесь мы на время, там — на всю оставшуюся вечность. Прожить короткую земную жизнь и ничего не сделать для жизни будущей, вечной, для себя же любимого?

Это все равно, как в преддверии покупки собственного жилья снять на короткое время у алкаша квартиру, сделать там классный ремонт, поменяв практически все (окна, двери, сантехнику, полы и т. д.), обставить ее дорогой мебелью, бытовой техникой (ну не жить же, в самом деле, месяц в бомжатнике), а потом съехать в собственную, на свои кровные купленную, но пустую, где кроме бетонного короба ничего нет, а деньги-то уже тю-тю, да и кредит на шее висит, так что не до ремонта и мебели.

Вот приблизительно так мы и поступаем, полагая, что это нормально. А это, правда, нормально, как вы полагаете?

Конечно, надо зарабатывать, покупать жилье, вещи, растить детей, ездить с ними на море, откладывать на старость, но постоять на литургии в церкви, очистив свою душу от налипшей за неделю грязи лучше и полезнее, чем в воскресный день с утра пялиться в телевизор или «висеть» в интернете.

Принести посильную жертву во спасение своей души под силу каждому.

Ну не хочешь давать милостыню, считая всех попрошаек опустившимися людьми, которые сами виноваты в своих бедах и все равно пропьют, зайди в ближайший православный храм и опусти сколько не жалко в церковный ящик, на котором написано: «Для 5-летнего Ванечки, больного раком», «На восстановление порушенных православных святынь», «На детский православный приют» и на прочие нужды.

Не сомневайся, твои деньги пойдут по назначению, а для тебя эта жертва, быть может, станет решающей на Страшном Суде при определении твоей посмертной участи.

Посчитай, сколько тратишь в год на пиво, сигареты и прочие мужские «радости», которые кроме вреда здоровью, ничего не приносят. Ну хотя бы часть этих денег потрать на благо нуждающихся во спасение своей бессмертной души!

Очнись, наконец, от духовной спячки, завтра может быть уже поздно.

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Олег Кураев, специально для «Русской Весны»