«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 16 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглись районы 10 населенных пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 30-й механизированной бригады под командованием военного преступника Гараза обстреляли из 82-мм миномётов, вооружения БМП и стрелкового оружия районы н. п. Гольмовский и Доломитное.

В результате обстрела н. п. Гольмовский повреждение получили четыре жилых дома по адресам: ул. Федосеева, д. 39, 37 и 40; ул. Аренского, д. 63.

Кроме того, повреждено остекление оконных блоков функционирующей общеобразовательной школы № 77 по адресу: пр-т Школьный, 13.

К счастью, дети и персонал школы не пострадали.

На донецком направлении с позиций 24-й и 93-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Гудзя, Брыжинского и Мишанчука велся огонь с применением минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, гранатометов и стрелкового оружия по районам н. п.: Старомихайловка, Спартак, Ясиноватая, Трудовские и району аэропорта г. Донецка.

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На мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача из минометов калибром 82 мм, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы н. п.: Коминтерново, Октябрь и Ленинское.

В ходе вражеских обстрелов получил смертельные ранения один военнослужащий Народной милиции. Ответным огнем из не запрещенного Минскими соглашениями вооружения огневые точки противника были подавлены. Потери украинских горе-военных составили: двое убитых, один раненый.

Продолжаем фиксировать небоевые потери противника, в частности в 35-й отдельной бригаде морской пехоты, которая прибыла в зону «ООС» на ротацию 128-й отдельной горно-штурмовой бригады.

18 марта военнослужащий бригады рядовой Онисько В.Б., не в полной мере владеющий обстановкой и ориентированием на местности, вышел на не обозначенное минное поле, где в результате подрыва на мине ему оторвало ногу. В критическом состоянии военнослужащий был доставлен в госпиталь.

Очередной случай суицида зафиксирован в 79-й десантно-штурмовой бригаде. В н. п. Андреевка из автомата застрелился военнослужащий, который находился на посту по охране избирательного участка. Видимо, он утратил веру в возможное улучшение жизни на Украине после проведения президентских выборов.

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