Сводки от ополчения Новороссии 19 марта 2019
- 04:00 Канадские наёмники остаются воевать против Донбасса.
- 02:00 Армия ДНР и «Время победы» в Красном Партизане (ВИДЕО).
- Вчера 22:40 Порошенко назвал количество погибших на Донбассе украинских оккупантов.
- Вчера 21:27 Хорошо что нас не втянули в войну с Западом через переходник под названием «Украина», — Дмитрий Стешин об итогах Русской весны.
Канадские наёмники остаются воевать против Донбасса
Вот уже на протяжении нескольких лет на Донбассе продолжается конфликт, который унёс уже сотни жизней. Киев пытается обвинить во всем российскую сторону и не пытается урегулировать ситуацию. Наоборот, предпринимаются очевидные агрессивные шаги.
Так, например, стало известно о возможном продлении мандата канадской миссии военных инструкторов на Украине.
По данным СМИ, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, министр национальный обороны Харджит Сингх Саджан и глава МИД Канады Христя Фриланд объявят об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции.
Уточняется, количественный состав миссии в конечном итоге изменен не будет. Как и прежде, по официальной версии, на Украине находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они якобы занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворивском полигоне во Львовской области.
Ранее сообщалось о том, что канадская миссия продлена до 31 марта 2019 года. Помимо этого в Минобороны Канады заявляли о том, что инструкторами было обучено около 10 тысяч солдат и офицеров украинской армии.
Впрочем, за этой «миротворческой миссией» может стоять самая настоящая провокация. Не исключено, что обучение основам боя — это всего лишь прикрытие. Вполне возможно, что за благими намерениями скрывается иное.
К примеру, канадские военные могут участвовать в боевых действиях на Донбассе. Не один раз появлялась информация о том, что в столкновениях были замечены иностранные наёмники.
Чтобы лишний раз не вызывать подозрений, Киев пойдёт на сделку с Оттавой. Это приведет к тому, что напряженная обстановка в ДНР и ЛНР сохранится.
Мир там, вернее всего, наступит только в случае смены власти и кардинального изменения курса во внешней политике.
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Антон Орловский, для «Русской Весны»
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Армия ДНР и «Время победы» в Красном Партизане (ВИДЕО)
В воскресенье, 17 марта при поддержке Народной милиции ДНР состоялся очередной концерт фестиваля «Время победы», на этот раз — в посёлке Красный партизан в Ясиноватском районе Республики.
В нём приняли участие как местные жители и молодые таланты, так и военнослужащие .
Видео предоставлено «Русской Весне» Управлением Народной милиции ДНР.
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Порошенко назвал количество погибших на Донбассе украинских оккупантов
С начала боевых действий на Донбассе погибли 2955 украинских военных.
Об этом на совете регионального развития в Ровненской области сообщил президент Украины Петр Порошенко.
По его словам каждый день на линии фронта «происходят обстрелы и провокации».
«Ежедневно происходят обстрелы и провокации на линии фронта, и 2955 украинских воинов, в том числе и один сегодня ночью, отдали свою жизнь для того, чтобы мы с вами могли строить свободное и независимое государство», — заявил украинский президент.
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Хорошо что нас не втянули в войну с Западом через переходник под названием «Украина», — Дмитрий Стешин об итогах Русской весны
Наш портал продолжает широкую общественную дискуссию, приуроченную к пятой годовщине известных событий.
На наш вопрос «5 лет Русской весны — есть ли разочарование? Вернувшись в 2014 год, включились бы вы вновь в борьбу с преступным киевским режимом?» уже ответили Глава ДНР Денис Пушилин, председатель парламента Новороссии Олег Царев, писатель Захар Прилепин и философ Александр Дугин.
Теперь на наши вопросы любезно согласился ответить известный военкор, журналист «Комсомольской Правды» Дмитрий Стешин, который собственными глазами наблюдал происходящее как на Донбассе, так и на Майдане, находясь в самой гуще событий и нередко рискуя не только своим здоровьем, но и жизнью.
Если смотреть правде в глаза, есть ли у вас сегодня разочарование в происшедшем?
С одной стороны, я рад, что нас не втянули в войну с Западом через переходник под названием «Украина». Российским солдатам не пришлось проливать свою кровь, освобождая людей, которые лет так через 70, на новом цивилизационном витке, будут рассказывать свои детям, как «москали нас опять воевали и захопили усю незалежность». Пусть сами с собой там разбираются, излечиваются или наоборот, заражают последних здоровых. Кто не согласен с нынешними украинскими порядками, может всегда переехать в Россию — она не отваживает, принимает.
Меня назовут пораженцем, но лет через десять, само-собой станет ясно, что это была правильная политика, прагматичная и реальная. У нас любят заимствованное выражение «реальная политика», но когда она реализуется в реале, все морщатся, разочарованно воют, кого-то просто рвет.
Да, она так мерзотно пахнет, эта реальная политика. И еще, стоит осознать, что того человека, который принимает все конечные решения по украинской политике, его Провидение не назначало в супермены-спасители Украины. У него задача одна — уберечь Россию, а потом все остальное.
Меня разочаровывает иное. Заниматься Украиной нужно было начинать в тот момент, когда высохли чернила на всех бумажках, сопровождавших распад СССР. Потому, что когда на Украину все-таки обратили внимание, ТАМ это отследили моментально, устроив «первую оранжевую». Еще в 2004 стало понятно — нам уже поздно заниматься Украиной.
Хотя остатки потенции имелись, но семя излилось на землю. От чего-то было принято считать, что при лоббировании интересов своей страны достаточно иметь у соседей десяток условно-дружественных политиков. Но в час Х они все куда-то подевались, их заткнули, и вообще, оказалось, что решения принимаются в другом месте, не в Раде.
Возможно, другой результат дала бы массовая партия с со словами-маркерами в названии, которые подчеркивают неразрывность России и того, что сейчас называется Украиной. Массовую партию, не кружок, не ячейку. Оберегать эту партию, мешать жить ее врагам, так, чтобы они натурально «ссались» с ней конфликтовать, преследовать ее судебно, воздействовать физически на ключевых партийцев. У нас для это есть и ГРУ и СВР, к примеру. Была бы такая партия, ее члены просто бы заняли площадь Свободы вместо майдановцев. А если бы они собрались в другом месте, сходили бы и вломили им. Не было бы того горького катаклизма, который мы наблюдаем сегодня.
И если вернуть все назад, сделали бы вы то, что сделали тогда?
Выход на административные границы Луганской и Донецкой области и установление по ним границ новых республик — осенью 2014 года.
Признание республик Россией. Несколько операций по «принуждению к миру» в случае попытки блокады республик и тем более — обстрелов их территорий. Создание любых доступных воображению и экономической науке международных оффшорных зон для бизнеса на территории ЛДНР.
Ну и, разумеется, переход по внешнее управление всех производств не в марте 2016, а значительно раньше. Но я ничего такого не могу сделать, конечно, и не мог. Могу только фантазировать.
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Гои убивают друг друга, а библейские ручонки свои потненькие потирают… К их пуриму, видать, что-то начнётся…