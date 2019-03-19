Сводки от ополчения Новороссии 19 марта 2019

Вот уже на протяжении нескольких лет на Донбассе продолжается конфликт, который унёс уже сотни жизней. Киев пытается обвинить во всем российскую сторону и не пытается урегулировать ситуацию. Наоборот, предпринимаются очевидные агрессивные шаги.

Так, например, стало известно о возможном продлении мандата канадской миссии военных инструкторов на Украине.

По данным СМИ, со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, министр национальный обороны Харджит Сингх Саджан и глава МИД Канады Христя Фриланд объявят об этом в ходе сегодняшней пресс-конференции.

Уточняется, количественный состав миссии в конечном итоге изменен не будет. Как и прежде, по официальной версии, на Украине находятся около 200 канадских военных инструкторов. Они якобы занимаются обучением солдат и офицеров ВСУ на Яворивском полигоне во Львовской области.

Ранее сообщалось о том, что канадская миссия продлена до 31 марта 2019 года. Помимо этого в Минобороны Канады заявляли о том, что инструкторами было обучено около 10 тысяч солдат и офицеров украинской армии.

Впрочем, за этой «миротворческой миссией» может стоять самая настоящая провокация. Не исключено, что обучение основам боя — это всего лишь прикрытие. Вполне возможно, что за благими намерениями скрывается иное.

К примеру, канадские военные могут участвовать в боевых действиях на Донбассе. Не один раз появлялась информация о том, что в столкновениях были замечены иностранные наёмники.

Чтобы лишний раз не вызывать подозрений, Киев пойдёт на сделку с Оттавой. Это приведет к тому, что напряженная обстановка в ДНР и ЛНР сохранится.

Мир там, вернее всего, наступит только в случае смены власти и кардинального изменения курса во внешней политике.

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Антон Орловский, для «Русской Весны»