Лазутчики и соглядатаи КГБ показали шпионскую технику XX века

Во все времена государству были нужны шпионы, лазутчики и соглядатаи. Советский Союз не был исключением. Более того, на пике своего могущества государство имело одну из лучших разведывательных систем в мире. Трудиться на благо Отечества этим специалистам помогал огромный арсенал полезных устройств.

1. Камера в пуговице

Маленькая камера. ¦Фото: vseznaesh.ru.

Камеры в пуговицах использовали в XX веке шпионы всех ведущих стран. Своя собственная разработка этого полезного для разведчика аксессуара была и у КГБ СССР. В то время такое оборудование стоило безумных денег.

2. «Набор Гудини»

Чего не сделаешь ради Родины. ¦Фото: vseznaesh.ru.

Шпионский набор с инструментом для взлома замков. Такой комплект мог использоваться для того, чтобы освободиться из плена или для того, чтобы агент смог добраться до хранилища важных документов. Самое интересное в комплекте – это капсула. Специфическая форма позволяла держать набор в прямой кишке.

3. Шпионские очки

Спрятана капсула с цианидом. ¦Фото: vseznaesh.ru.

Нет, речь идет вовсе не о высокотехнологичных очках вроде тех, что сделали когда-то в Google. В шпионских очках XX века было всего несколько функций и все они не были электронными. Иногда в очки прятали инструмент. Куда чаще в них была капсула с цианидом.

4. Пистолет с кислотой

Таким устраняли неугодных. ¦Фото: vseznaesh.ru.

Пистолет скрытого ношения, разработанный специально для агентов КГБ СССР. Такое оружие имело всего два выстрела и било в цель вовсе не привычной пулей, а отравленной иглой. С помощью такого приспособления было ликвидировано немало целей в послевоенный период.

5. Шпионские часы

Очень удобная штука. ¦Фото: vseznaesh.ru.

Часы с встроенной фотокамерой. Невероятно удобная штука, которая позволяла вести съемку фактически не вызывая какого-либо подозрения. Первые таки часики были созданы в послевоенной Германии. Впоследствии аксессуар был на службе и у КГБ, и у ЦРУ.

6. Монета-тайник

В такие прятали микропленки. ¦Фото: vseznaesh.ru.

Такие вот тайники были очень популярны во всех разведках прошлого века. Использовались они преимущественно для того, чтобы хранить микрофильмы. Открывалась капсула при помощи иголки. Распознать в монетке ширму было крайне сложно.

7. Запонки-тайник

Еще один способ спрятать данные. ¦Фото: vseznaesh.ru.

Еще один способ спрятать важную информацию при пересечении границы. Кто вообще может подумать о том, что в запонках на самом деле спрятан микрофильм с очень важной для разведки информацией? Пользовались такими приспособлениями советские шпионы еще до начала Второй мировой войны.

8. Кодировщик

Никто и не догадается. ¦Фото: vseznaesh.ru.

Для шпионов очень важно было держать в недоступном месте специальные шифровальные коды. Одним из наиболее интересных решений стало нанесение шифра на зеркало небольшой пудреницы. Суть в том, что буквы становились видны только под определенным углом.

9. Вскрыватель писем

Современные письма так уже не откроешь. ¦Фото: vseznaesh.ru.

Специальное устройство, которое позволяло аккуратно разгибать верхний клапан запечатанного письма. В итоге получатель и не догадывался, что его корреспонденцию кто-то читал. Интересно, что с современными конвертами такой вскрыватель уже ничем не сможет помочь.