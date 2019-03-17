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Сводки от ополчения Новороссии 17 марта 2019

11:14. 17 марта 2019 Просмотров - 110 Нет комментариев Опубликовал:

Камень на шею: в ДНР собрали более 400 кг осколков снарядов для «Ордена Иуды» Порошенко

Камень на шею: в ДНР собрали более 400 кг осколков снарядов для «Ордена Иуды» Порошенко | Русская весна

Свыше 400 килограммов осколков боеприпасов собрано в городах и районах ДНР для изготовления «Ордена Иуды», предназначенного для президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Донецкая Республика».

«За время проведения акции собрано более 400 кг осколков. Этого вполне хватит, чтобы создать огромный орден позора. Активность проявили 19 городов Республики, это не считая сел и поселков», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что накануне, 15 марта, завершился прием заявок на конкурс на лучший дизайн-макет «награды» для президента Украины Петра Порошенко.

Всенародная акция «Орден Иуды» по изготовлению из осколков боеприпасов «награды» для президента Украины Петра Порошенко началась в ДНР 12 февраля. Сбор осколков от снарядов, выпущенных военнослужащими ВСУ по населенным пунктам Республики, проходит в период президентской избирательной кампании на Украине, с тем чтобы отправить орден адресату до дня выборов — 31 марта.

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«Орденом Иуды» называлась награда, изготовленная в 1709 году для гетмана Запорожского войска Ивана Мазепы, который перед самым началом Полтавской битвы — ключевого сражения Северной войны — предал Россию и перешел на сторону ее врага — шведского короля. «Награда» была отлита из 5 кг серебра, на ней был изображен повесившийся на осине Иуда Искариот с лежащими у его ног 30 сребрениками. Надпись на ордене гласила: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится».

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«Горный штурмовик» ВСУ подорвался, пробираясь к своим

«Горный штурмовик» ВСУ подорвался, пробираясь к своим | Русская весна

Военнослужащий одного из батальонов ВСУ в зоне проведения так называемой операции объединенных сил («ООС») получил тяжелые ранения в результате подрыва на противопехотной мине.

Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко на брифинге с прессой.

«Так, по информации нашей разведки, вчера вблизи позиций 10-й бригады в результате подрыва на противопехотной мине получил тяжелые ранения военнослужащий 109-го горно-штурмового батальона», — рассказал Марочко.

Подполковник сообщил, что начальник штаба бригады информацию о ранении военнослужащего подаст как боевую потерю и обвинит в случившемся военнослужащих Народной милиции.

«Командование ВСУ, скрывая потери личного состава, продолжает обманывать украинскую общественность. Реальные цифры о потерях в разы превышают заявляемые и исчисляются сотнями. Гибель и ранения военнослужащих в подавляющем большинстве связаны с неуставными взаимоотношениями, подрывами на собственных минных полях, а также доведением до суицида», — подчеркнул представитель оборонного ведомства Республики.

А перешедший на сторону ЛНР военнослужащий 54-й бригады ВСУ Сергей Магденко рассказал, что его бывший комбриг полковник Алексей Майстренко облагает штрафами подчиненных за разговоры о потерях, дезертирстве и преступлениях киевских карателей. Об этом на брифинге в ЛуганскИнформЦентре сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко.

Подполковник отметил, что сокрытие от вышестоящего командования происшествий с участием боевиков 54-й бригады ВСУ уже стало традицией.

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Враг не пройдёт: Танки ДНР преодолевают препятствия и поражают цели (ВИДЕО)

Враг не пройдёт: Танки ДНР преодолевают препятствия и поражают цели (ВИДЕО) | Русская весна

На одном из военных полигонов Донецкой Народной Республики стартовал первый этап состязаний танковых экипажей.

Военнослужащие ДНР, несмотря на тяжёлые погодные условия, вывели свои бронемашины на далеко не простую трассу, которая включала в себя ряд препятствий, как традиционных — змейка, эскарп, минно-взрывное заграждение, колейный мост и косогор, так и новых, таких как весьма сложная для преодоления танками водная преграда.

Также одним из важнейших этапов была загрузка снарядов и боевая стрельба, в ходе которой танкисты показали высокий уровень подготовки, уверенно поразив мишени. Лучший из экипажей боевых машин будет представлять своё подразделение на следующем этапе соревнований.

Видео предоставлено «Русской Весне» Управлением Народной милиции ДНР.

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Южный фронт: ВСУ наносят удары под Мариуполем днём и ночью

Южный фронт: ВСУ наносят удары под Мариуполем днём и ночью | Русская весна

Украинские оккупанты продолжают наносить удары на мариупольском направлении. Н. п. Коминтерново находится у линии фронта и является одной и самых горячих точек на Юге. По Новоазовскому району ДНР днём и ночью ведут огонь силы ВСУ и нацбатов, корректируя свой огонь при помощи беспилотников. 

В настоящее время в Коминтерново и окрестных населённых пунктах уже неделю нет света, так как украинские боевики вывели из строя трансформаторы и не дают гарантий безопасности для их починки ремонтными бригадами.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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