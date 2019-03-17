Сводки от ополчения Новороссии 17 марта 2019

Свыше 400 килограммов осколков боеприпасов собрано в городах и районах ДНР для изготовления «Ордена Иуды», предназначенного для президента Украины Петра Порошенко.

Об этом сообщает пресс-служба общественного движения «Донецкая Республика».

«За время проведения акции собрано более 400 кг осколков. Этого вполне хватит, чтобы создать огромный орден позора. Активность проявили 19 городов Республики, это не считая сел и поселков», — отметили в пресс-службе.

Добавим, что накануне, 15 марта, завершился прием заявок на конкурс на лучший дизайн-макет «награды» для президента Украины Петра Порошенко.

Всенародная акция «Орден Иуды» по изготовлению из осколков боеприпасов «награды» для президента Украины Петра Порошенко началась в ДНР 12 февраля. Сбор осколков от снарядов, выпущенных военнослужащими ВСУ по населенным пунктам Республики, проходит в период президентской избирательной кампании на Украине, с тем чтобы отправить орден адресату до дня выборов — 31 марта.

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«Орденом Иуды» называлась награда, изготовленная в 1709 году для гетмана Запорожского войска Ивана Мазепы, который перед самым началом Полтавской битвы — ключевого сражения Северной войны — предал Россию и перешел на сторону ее врага — шведского короля. «Награда» была отлита из 5 кг серебра, на ней был изображен повесившийся на осине Иуда Искариот с лежащими у его ног 30 сребрениками. Надпись на ордене гласила: «Треклят сын погибельный Иуда еже ли за сребролюбие давится».

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