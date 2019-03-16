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Вспоминая историю: пятилетие крымского референдума

18:51. 16 марта 2019 Просмотров - 53 Нет комментариев Опубликовал:

Начиная с 15 марта, по всей стране проходят праздничные мероприятия посвященные пятилетию воссоединения Крыма с Россией. К празднику присоединились и многие регионы.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, в ходе которого большинство крымчан и севастопольцев изъявили желание присоединиться к России. После референдума 18 марта президент Владимир Путин подписал договор о принятии республики в состав Российской Федерации.

На Западе законными действиями России воспользовались для введения санкций. А соседняя Украина начала блокаду живущих в Крыму 2,5 млн. людей. Сначала прекратили подачу пресной воды на полуостров, ударив тем самым по сельскому хозяйству. Затем отключили электроэнергию. Официальный Киев дошел до того, что разорвал железнодорожное, авиационное, автобусное сообщение с Крымом.

Но Россия поддержала крымчан в трудную минуту.  Были предприняты определенные шаги для энергонезависимости Крыма, для обеспечения жителей водой. В развитие транспортной инфраструктуры полуострова правительство России направило существенные средства. В 2014 году РФ Владимир Путин дал поручение построить через Керченский пролив мост. По самому длинному мосту в Европе уже пролегли автомобильные трассы, а в декабре 2019 года  к ним добавятся железнодорожные пути.

Весной 2018 года также был открыт международный аэропорт в Симферополе, который был построен всего за 22 месяца.

В Крым ежегодно приезжает большое количество туристов, причем не только из России, но и из других стран, включая Украину. Украинцы, не смотря на антироссийскую пропаганду, продолжают приезжать отдыхать в Крым и видят разительные перемены в лучшую сторону, произошедшие после воссоединения полуострова с Россией. 

В свою очередь Запад продолжает проводить агрессивную политику в отношении России. Военные учения НАТО в Черном море – это, по сути, игра мускулами у наших границ. Украина, выслуживаясь перед Вашингтоном, неоднократно устраивала провокации возле Крыма. Но Россия всегда отвечала сдержано и строго в рамках международного законодательства.

На все выпады со стороны Запада Россия отвечала однозначно: «Вопрос с Крымом закрыт».

«Что касается Крыма, то вопрос, мы считаем, закрыт окончательно. Это историческое решение людей, проживающих в Крыму, и никаких обсуждений по этому поводу ни с кем Россия вести не будет», — заявил Путин в Афинах в 2016 году.

 

Метки: крым

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