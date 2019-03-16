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В России отсутствуют качественные системы государственного управления

18:32. 16 марта 2019 Просмотров - 44 Нет комментариев Опубликовал:

Так сказал Греф

Народный экономист Никита Кричевский о Форуме РСПП и очередных экономических итогах прошедшей недели

Снизит ли Путин процент по ипотеке до 8%? Будут ли рефинансированы ипотечные кредиты? Как можно сделать это уже в текущем году? Реально ли было оставить прежним пенсионный возраст, но поднять страховой пенсионный стаж? Как привлечь в Россию инвестиции? Почему никто не замечает, что государственные расходы были сокращены? Где искать объективные способы убрать дефицит Пенсионного фонда? Можно ли освободить от подоходного налога тех, кто получает меньше прожиточного минимума?

Как национальный менталитет вступает в противоречие с экономическим безумием? Почему возникла спешка с проведением пенсионной реформы? Как государству восстановить авторитет, чтобы сгладить общественное неприятие новой экономической реальности? Читайте в книгах:

Истоки государственного лицемерия, Кричевский Н.А.

Антискрепа, Кричевский Н.А.

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Радио «Комсомольская правда»

Источник: http://xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai/v-rossii-otsutstvuyut-kachestvennye-sistemy-gosudarstvennogo-upravleniya

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