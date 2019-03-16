Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2019
- 14:11 Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 16 марта 2019.
- 13:35 Макеевской школе ДНР была оказана гуманитарная помощь.
- 10:48 В подразделении Народной милиции ДНР прошёл день открытых дверей.
- 07:00 Как ДНР «отжимали» у Ахметова и как олигарх пытался купить ополчение (ВИДЕО).
- Вчера 21:56 Военкор News Front Катерина Катина в эфире радио Комета.
Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 16 марта 2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Макеевской школе ДНР была оказана гуманитарная помощь
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
В подразделении Народной милиции ДНР прошёл день открытых дверей
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Как ДНР «отжимали» у Ахметова и как олигарх пытался купить ополчение (ВИДЕО)
Глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай дал интервью известному военкору Ополчения ДНР Геннадию Дубовому.
Он рассказал о том, почему в качестве преемника на посту Главы ДНР в своё время выбрал именно Александра Захарченко.
Высказал своё мнение о странном поведении Игоря Стрелкова, об удачных и не очень попытках посланцев Рината Ахметова подкупить командиров ополчения и о многом другом.
«Одно из моих главных достижений — удалось отжать ДНР у Ахметова», — сказал Бородай.
Читайте также: «Никакой жалости»: Главарь нацистов жёстко высказался о всех жителях Донбасса (ВИДЕО)
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Военкор News Front Катерина Катина в эфире радио Комета
К оглавлению | Источник: www.youtube.com