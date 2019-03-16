Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2019

Глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай дал интервью известному военкору Ополчения ДНР Геннадию Дубовому.

Он рассказал о том, почему в качестве преемника на посту Главы ДНР в своё время выбрал именно Александра Захарченко.

Высказал своё мнение о странном поведении Игоря Стрелкова, об удачных и не очень попытках посланцев Рината Ахметова подкупить командиров ополчения и о многом другом.

«Одно из моих главных достижений — удалось отжать ДНР у Ахметова», — сказал Бородай.

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