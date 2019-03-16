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Сводки от ополчения Новороссии 16 марта 2019

11:41. 16 марта 2019 Просмотров - 168 Нет комментариев Опубликовал:

Обстановка на линии соприкосновения в ЛНР за сутки. 16 марта 2019

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Макеевской школе ДНР была оказана гуманитарная помощь

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В подразделении Народной милиции ДНР прошёл день открытых дверей

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Как ДНР «отжимали» у Ахметова и как олигарх пытался купить ополчение (ВИДЕО)

Как ДНР «отжимали» у Ахметова и как олигарх пытался купить ополчение (ВИДЕО) | Русская весна

Глава Союза Добровольцев Донбасса Александр Бородай дал интервью известному военкору Ополчения ДНР Геннадию Дубовому.

Он рассказал о том, почему в качестве преемника на посту Главы ДНР в своё время выбрал именно Александра Захарченко.

Высказал своё мнение о странном поведении Игоря Стрелкова, об удачных и не очень попытках посланцев Рината Ахметова подкупить командиров ополчения и о многом другом.

«Одно из моих главных достижений — удалось отжать ДНР у Ахметова», — сказал Бородай.

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Военкор News Front Катерина Катина в эфире радио Комета

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