На Меркель давят все сильнее, но Ангела не сдается

В «Комсомольской Правде» вышла статья с текстовой версией части радиопрограммы от 13 марта:

— Наш газ должен напрямую пойти из Ленинградской области в Германию уже в декабре этого года, но США и их сателлиты в Европе резко против. Поддастся Меркель давлению, перекроют они нашу трубу?

— У старушки Европы наблюдается раздвоение личности. Есть Европарламент. И вот почему мнение Европарламента резко отличается от мнения Германии или Франции? Правительства которых выступают за строительство «СП-2»? Вроде депутаты от тех же стран должны быть заинтересованы в стабильных поставках российского топлива. Оно же для государств, которые они представляют, дешевле, чем, например, сжиженный газ из-за океана. Но вот они собираются вместе с коллегами из других стран — и преображаются.

— Где переключается тумблер?

— Европарламент — структура, которая, по простому говоря, весьма зависима от американцев. Почему? Да потому что голоса, например, немецких депутатов тонут в хоре голосов депутатов от стран Балтии, Польши и ряда других, максимально зависящих от США. И почему американцы так подталкивали именно Германию и Францию, чтобы их корабли участвовали в очередной планируемой провокации в Черном море — на что Меркель уже ответила резким отказом, даже отчитав своего министра обороны? Чтобы попытаться вбить очередной клин между партнерами по «СП-2»,

Думаю, Меркель не поддастся и давлению на нее по «Северному потоку». Хотя оно продолжает возрастать.

— Но есть и иные способы торможения проекта?

— Да, например, не отменены определенные инструкции и правила по транспортировки газа по «Северному потоку». Российским газом можно заполнять только половину трубы. Вторая половина должна быть открыта для второго возможного поставщика.

— Может, финны у себя газ найдут?

— Ну бред же?! Не будет других поставщиков! Наверняка найдутся проверяющие инспекции, которые с приборами и пробирками ринутся изучать на просвет поставляемые углеводороды. И найдут бюрократические зацепки для торможения проекта.

— Инициатором антироссийской резолюции в Европарламенте выступила депутат Европарламента от Латвии Сандра Калниете, которая в России, кстати, объявлена персоной нон-грата.

— Этот статус ей, похоже, надо продлевать. То, что все три прибалтийские республики отчаянно борются против СП-2, давно никого не удивляет. Понятно, почему против него выступает Украина. СП-2 может вообще лишить её нашего транзита. А где они возьмут 5 млрд. долларов, которые за это до сих пор получали? Еще больше это не нравится американцам, которым придется где-то такие деньги для украинцев найти. До сих пор, качая газ в Европу через украинскую территорию, мы фактически финансировали нынешнюю власть в Киеве. Нам это не надо — потому и строим и Северный, и Турецкий потоки. Но что теряет Прибалтика? Им от транзита не холодно ни жарко. Но речь идет от поставках в Прибалтику дорогого сжиженного газа из США. Они фактически идут на вынужденное политико-экономическое самоубийство ради благосклонности Штатов.

Смысл всех танцев вокруг СП-2 — вынудить нас продолжать поставки через Украину, что позволит Киеву продолжать прежнюю политику по отношению к Москве.

— Может, России попридержать экспорт газа и нефти, дождаться, когда Европа выдохнется, и вот тогда…

— Есть теория, что надо на 25 лет законсервировать свои ресурсы и, когда их цена подскочит до небес, выйти с ним на рынок. Идея хорошая, только нет ответа на вопрос — что будем делать эти 25 лет? Чем будем зарабатывать ту валюту, которая нам пока необходима для закупки многих жизненно важных вещей? Мы даже в позднесоветский период, когда СССР был в принципе самодостаточным, все-таки закупали кое-что— например у итальянцев купили под ключ завод для выпуска «жигулей» в Тольятти.

— Но сегодня у нас более половины валютной выручки — нефть и газ.

— Если бы было чем их заменить —тогда можно было бы и консервировать добычу минеральных ресурсов для экспорта. Но это все фантазии…

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/101734