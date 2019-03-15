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Несколько фотографий из антарктических экспедиций первой половины ХХ в.

12:27. 15 марта 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал:



1908. Пингвины слушают граммофон летним днём во время второй экспедиции Эрнеста Шеклтона


1903. Исследователи Антарктики (слева направо) Эрнест Шеклтон (1874–1922), Роберт Скотт (1868–1912) и Эдвард Уилсон (1872–1912) в начале поездки


1907. Участники экспедиции с загруженными санями, Антарктида. Британская антарктическая экспедиция 1907-1909 гг


1909. Самый дальний южный лагерь англо-ирландский исследователя Антарктиды Эрнеста Шеклтона, февраль


1910. Полярный транспорт, Антарктида. Норвежская антарктическая экспедиция 1910-1912 гг.


1911. Мужчина стоит на вершине горы Маттерхорн-Берг на острове Росса в Антарктиде во время экспедиции капитана Роберта Скотта. 8 октября


1911. Собака Крис слушает граммофон в районе Земли Росса во время экспедиции капитана Роберта Скотта


1911. Геолог Томас Гриффит Тейлор и метеоролог Чарльз Райт у входа в ледяной грот во время экспедиции капитана Роберта Скотта в Антарктику, 5 января. На заднем плане «Терра Нова»


1911.Томас Клиссольд ведет императорского пингвина на веревке во время экспедиции капитана Роберта Скотта в Антарктику. 1 апреля


1915. «Эндьюранс», накренившийся в сторону во время Императорской трансантарктической экспедиции под руководством Эрнеста Шеклтона 1914–17 гг.


1915. Ирландский моряк Том Крин с охапкой щенков во время Императорской трансантарктической экспедиции 1914–17, возглавляемой Эрнестом Шеклтоном


1915. Обед в середине зимовки на «Эндьюрансе», 22 июня, во время Императорской трансантарктической экспедиции 1914-1717 гг


1915. Фрэнк Уайлд наблюдает за разрушением «Эндьюранса», Антарктида, 14 ноября. Императорская трансантарктическая экспедиция 1914–1916 гг


1916. Члены экспедиционной группы во главе с ирландским исследователем сэром Эрнестом Генри Шеклтоном тянут одну из своих спасательных шлюпок через снег в Антарктике после потери «Эндьюранса»


1916. Экспедиция покинула Остров Мордвинова в Антарктиде 10 мая. Императорская трансантарктическая экспедиция 1914-1917


1929. Адмирал Берд перед тем, как отправиться на Южный полюс. У него в руках флаг, который он должен был сбросить на полюсе


1939—1941. Пингвины, заснятые членом антарктической экспедиции под руководством Ричарда Ивлина Бэрда


1941. Доктор Пол Сипл, один из руководителей экспедиции, находится среди сотрудников полярной базы во время рождественского ужина.


1952. Вездеход балансирует над расщелиной во время Трансантарктической экспедиции

Источник: https://humus.livejournal.com/6518413.html

Метки: Антарктида, история, фото, экспедиция

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