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Пранкеры Вован и Лексус поговорили с «президентом» Гуайдо

15:07. 14 марта 2019 Просмотров - 355 3 коммент. Опубликовал:
Пранкеры Вован и Лексус поговорили с «президентом» Гуайдо | Русская весна

Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Они поговорили с ним по телефону от имени президента Швейцарии Ули Маурера.

Пранкеры предложили заблокировать средства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в швейцарском банке «Лексус Вованиаль». После чего «Маурер» предложил перевести эти деньги на личный счет Гуайдо.

В ходе «переговоров» «президент Швейцарии» добавил, что Гуайдо может распорядиться средствами по своему усмотрению как «глава страны».

Гуайдо поблагодарил собеседника и от себя лично, и от лица сограждан. Также он согласился прислать соответствующий запрос на блокировку средств.

В комментарии для Sputnik Mundo пранкеры добавили, что Гуайдо немедленно заявил прессе о состоявшемся разговоре.

«Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова», — уточнили Вован и Лексус.

Напомним, что в начале марта пранкеры провели переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом от имени президента Швейцарии. Они рассказали ему о «венесуэльских счетах» в банке «Лимпопо» и расспросили чиновника о планах Вашингтона в отношении Каракаса.

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Источник: https://rusvesna.su/news/1552563129

Метки: Новости

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3 коммент.»

  • 1142 986
    mary 14 марта 2019 в 15:35 Ссылка
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    я просто влюблена в этих молодых людей,береги их Боже.

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    • 212 164
      Айва mary 14 марта 2019 в 18:18 Ссылка
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      Надеюсь, что их берегут наши спецслужбы, иначе как бы они туда дозванивались.

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  • 4410 3776
    Валерий 14 марта 2019 в 19:19 Ссылка
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    Как и у всех протеже США, у Гуайдо лицо так и дышит глубочайшим интеллектом….

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