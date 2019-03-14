Пранкеры Вован и Лексус поговорили с «президентом» Гуайдо
Российские пранкеры Владимир Кузнецов и Алексей Столяров, известные как Вован и Лексус, разыграли лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо. Они поговорили с ним по телефону от имени президента Швейцарии Ули Маурера.
Пранкеры предложили заблокировать средства президента Венесуэлы Николаса Мадуро, которые якобы находятся в швейцарском банке «Лексус Вованиаль». После чего «Маурер» предложил перевести эти деньги на личный счет Гуайдо.
В ходе «переговоров» «президент Швейцарии» добавил, что Гуайдо может распорядиться средствами по своему усмотрению как «глава страны».
Гуайдо поблагодарил собеседника и от себя лично, и от лица сограждан. Также он согласился прислать соответствующий запрос на блокировку средств.
В комментарии для Sputnik Mundo пранкеры добавили, что Гуайдо немедленно заявил прессе о состоявшемся разговоре.
«Естественно, реальные официальные власти Швейцарии опровергают эти слова», — уточнили Вован и Лексус.
Напомним, что в начале марта пранкеры провели переговоры со спецпредставителем США по Венесуэле Элиоттом Абрамсом от имени президента Швейцарии. Они рассказали ему о «венесуэльских счетах» в банке «Лимпопо» и расспросили чиновника о планах Вашингтона в отношении Каракаса.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1552563129
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я просто влюблена в этих молодых людей,береги их Боже.
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Надеюсь, что их берегут наши спецслужбы, иначе как бы они туда дозванивались.
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Как и у всех протеже США, у Гуайдо лицо так и дышит глубочайшим интеллектом….