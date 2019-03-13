Таблица достижений: Дмитрий Менделеев сделал одно из главных открытий в истории человечества. Русский ученый может вскоре получить заслуженное признание на мировом уровне

В марте 1869 года, 150 лет назад, профессор кафедры технической химии Петербургского университета Дмитрий Менделеев сформулировал свой периодический закон, установивший зависимость свойств химических элементов от их атомной массы. 2019 год объявлен ЮНЕСКО Годом периодической таблицы — и международная организация рассматривает вопрос об официальном присвоении открытию его имени (пока таблицей Менделеева её именуют по сложившейся традиции лишь в России и русскоязычных странах). Журналист Алексей Королев для «Известий» вспомнил о месте этого открытия в ряду величайших достижений человеческой мысли и в ряду главных научных достижений в истории России.

Необходимые вещи

Составление списков самых выдающихся открытий и изобретений в истории человечества — занятие стародавнее и любимое. Такие списки охотно сочиняются и столь же охотно читаются — ведь всегда интересно лишний раз поразмышлять, какой из продуктов человеческого гения оказал на историю нашей цивилизации наибольшее влияние. Любопытно, что если ещё полвека назад во главе таких рейтингов мелькали открытие Америки, изобретение бумаги или полет Гагарина, то сейчас всё чаще и чаще на верхних строчках можно увидеть открытие пенициллина или вакцины от полиомиелита или антибиотиков. Неизменно высоки позиции плуга, инструмента, спасшего человечество от недоедания, или рентгеновских лучей, изменивших наши представления о медицине.

Сэр Александр Флеминг — британский бактериолог. Открыл лизоцим (антибактериальный фермент, вырабатываемый человеческим организмом) и впервые выделил пенициллин из плесневых грибов Penicillium rubens — исторически первый антибиотик Фото: Global Look Press/Chris Ware

Со всем этим сложно спорить. Научные достижения должны облегчать жизнь, делать её длиннее и безопаснее, решать казавшиеся совсем недавно недоступными практические задачи. Особенно когда это решение — радикальное и безальтернативное, как та же вакцина от полиомиелита.

Но все-таки что-то мешает согласиться с таким подходом. Что-то заставляет усомниться, что пенициллин — при всем ошеломляющем его значении — есть вершина человеческой мысли. И если немного подумать, становится понятным, что именно мешает. Открытия подобного рода направлены на то, чтобы изменить нашу жизнь — разумеется, к лучшему. Но, пожалуй, всё же гораздо важнее научиться нашу жизнь как следует понимать. Или постигать, если угодно. Гелиоцентрическая система мира, закон всемирного тяготения, теория относительности сами по себе не увеличивают продолжительность жизни, в отличие от пенициллина. Но подлинное величие — в медленном постижении масштаба. Ньютон и Коперник, Эйнштейн и Менделеев не старались изменить мир — они старались получше понять его устройство.

Фото: commons.wikimedia.org/Общественное достояние Д.И. Менделеев. Рукопись «Опыт системы элементов, основанной на их атомном весе и химическом сходстве». 17 февраля 1869 года

И да, не существует ни одного списка величайших открытий в истории цивилизации, в котором не было бы периодической таблицы. Человечество в целом очень справедливое и благодарное образование.

Мудрец брадатый

В числе биографических фильмов, выпущенных в СССР в короткий период конца 1940-х — начала 1950-х годов — фильмов, предельно одинаковых с точки зрения фабулы, постановочных и актерских приемов, общей интонации, — ученым было посвящено шесть. Выбор заглавных героев для них, в общем, неслучаен. Иван Павлов — не просто крупнейшая научная величина, но и человек, поддержавший советскую власть. Попов — изобретатель радио, символ пресловутого «приоритета русской науки», Мичурин — священная корова тогдашних лжеученых во главе с Лысенко, Пирогов — борец с «засильем немцев», Миклухо-Маклай и Пржевальский — путешественники и жертвы британских империалистических козней.

О Менделееве фильм не сняли — возможно, просто не успели: «биографический период» в советском кино закончился со смертью Сталина. А может быть, испугались нешаблонности фигуры. Притом, что реальная биография Менделеева фантастически кинематографична. Он повидал свет (родился в Сибири, жил в Одессе и Крыму, стажировался в Гейдельберге, впоследствии объездил весь мир и был знаком буквально со всеми крупными учеными того времени), он занимался широчайшим кругом научных вопросов — от метрологии до демографии, он был демократом (ушел из университета после отказа ректора принять из рук Менделеева студенческую петицию). Наконец, никогда не был в излишней чести у власти (мало кто задумывается, но Менделеев так и не стал академиком — и умер членом-корреспондентом), не ладил с крупной буржуазией (в частности, с Нобелями) и не получил Нобелевскую премию.

Д.И. Менделеев за рабочим столом в кабинете Палаты мер и весов Фото: РИА Новости/Ф. Блумбах

Идеальная канва для сценария. Но, пожалуй, проще искать драматические ходы в любви академика Павлова к большевикам (выдуманной) или в неуклюжих интригах Маркони против «истинного изобретателя радио» Попова. Подлинно главная научная победа России, не нуждающаяся ни в каких натяжках, конкурировать с этим не могла, вероятно, потому, что никак не натягивалась ни на какой политический мольберт. Это вам не военно-полевая хирургия, не радио, без которого, как известно, никакого врага не одолеть — чистая теория, игра великого ума.

Национальный интерес

О том, что для практически всего остального мира то, что мы называем таблицей Менделеева — вовсе не «Менделеева», а просто Periodic table, Tabla periódica de los elementos или Tavola periodica degli elementi (тут выделяются тактичные французы, устанавливающие равнозначность терминов Tableau périodique des éléments и Tableau de Mendeleïev), большинство россиян, включая даже весьма важных, обычно и не подозревают. В этом, разумеется, нет никакого «принижения» или обиды: то, что периодический закон (графическим выражением которого как раз и является таблица), один из фундаментальных законов мироздания, открыт Менделеевым, предметом никаких споров не является. Но тут уж, как говорится, игра должна идти до гола, поэтому настойчивость России, лоббирующей в ЮНЕСКО официальное утверждение термина «таблица Менделеева», есть нечастый случай разумного и справедливого отстаивания национального интереса, пусть и не самого первоочередного свойства. ЮНЕСКО должна определиться до конца года, никаких причин не оформить формально эту давно ставшую общим местом истину у организации нет. Тем более что весь 2019 год объявлен Годом периодической таблицы. Маленький повод для гордости — но кто сказал, что такие поводы непременно должны носить глобальный характер? С памятью о Менделееве в России всё хорошо, ну а лишнее мировое признание ещё никогда лишним не бывало.

Памятник Дмитрию Менделееву в Санкт-Петербурге Фото: Global Look Press/Zamir Usmanov

И когда на российских рублях всё же окажутся портреты великих соотечественников, и если по какой-либо причине в категории «Ученые» нужно будет выбрать только одного человека, то в данном конкретном случае никакого особенного выбора у нас и не будет.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101585