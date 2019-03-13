Нотации от Помпео
07:11. 13 марта 2019 Просмотров - 138 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Нотации от Госдепа США в исполнении Майка Помпео для России, Кубы, Ирана, ЕС и Китая.
1. "Кремль стоит со своими венесуэльскими дружками, отвергая волю народа суверенной страны, чтобы защитить дружественный Москве режим. Москва "по собственным причинам исказила законные демократические надежды и чаяния венесуэльцев"
2. "Куба является "реальной империалистической державой" по отношению к Венесуэле, поскольку обеспечивает Мадуро и его окружению физическую защиту, а его режиму − материальную и политическую поддержку. Ни одна страна не сделала больше для того, чтобы поддержать гибель и ежедневные страдания простых венесуэльцев, включая венесуэльских военных и их семьи, чем коммунисты в Гаване»
3. «Мы будем продолжать политику санкций в отношении Ирана до тех пор, пока Иран не начнёт вести себя как нормальная страна. Мы абсолютно точно намерены довести экспорт иранской нефти до нуля»
4. «Мы не хотим, чтобы наши европейские союзники подсели на российский газ из-за проекта „Северный поток — 2“. Мы сами не больше хотим зависеть от поставок нефти из Венесуэлы».
5. "Незаконное строительство Китаем островов в международных водах – не просто вопрос безопасности. Блокируя доступ к разработке ресурсов в Южно-Китайском море, Китай препятствует доступу стран – членов АСЕАН к энергетическим ресурсам стоимостью более чем $2,5 трлн. Китай не играет по тем же правилам, что и мы, у него просто-напросто другие ценности. Это заметно во многих местах, в том числе в Африке, куда они часто привозят своих рабочих, создавая рабочие места для китайцев, а не для тех, кто занят в местной экономике. "Они ставят эти страны в такое положение, когда сделки становятся не коммерческими, а политическими. Все это направлено на то, чтобы нанести вред и расширить политическое влияние в стране, где они действуют"
Все эти непонятливые и недемократические страны мешают ответственной и демократической державе сделать мир лучше. Но "Империя добра" принесет им свет цивилизации.
Даже странно, что про Сирию, КНДР и Никарагуа промолчал – ведь еще столько мест есть, где просто-напросто другие ценности.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4838708.html