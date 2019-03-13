Нотации от Помпео

Нотации от Госдепа США в исполнении Майка Помпео для России, Кубы, Ирана, ЕС и Китая.Все эти непонятливые и недемократические страны мешают ответственной и демократической державе сделать мир лучше. Но "Империя добра" принесет им свет цивилизации.Даже странно, что про Сирию, КНДР и Никарагуа промолчал – ведь еще столько мест есть, где просто-напросто другие ценности.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4838708.html