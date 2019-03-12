“Венесуэльский меморандум”
18:46. 12 марта 2019 Просмотров - 113 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
В продолжение венесуэльской темы https://colonelcassad.livejournal.com/4837334.html.
На заглавной фотографии перед вами Срджа Попович, один из активистов сербской цветной "революции" и формальный создатель организации "Отпор" (которая контролировалась и финансировалась по линии фонда Сороса, ЦРУ и "неправительственных фондов" подконтрольных Госдепу США).
В 2010-м году он написал доклад для CANVAS о ситуации в Венесуэле (тогда еще ей управлял Чавес).
Сначала о том, что такое CANVAS и "Отпор".
5 октября 2005 года, когда популярность Чавеса достигла своего пика и его правительство планировало масштабные социалистические программы, пять венесуэльских «студенческих лидеров» прибыли в сербский Белград, чтобы начать подготовку к восстанию.
Студенты прибыли из Венесуэлы благодаря Центру прикладных ненасильственных действий и стратегий или CANVAS. Эта группа финансируется в основном через "Национальный фонд за демократию", проект созданный ЦРУ, который выступает в качестве основного инструмента правительства США по содействию смене режимов; также она финансируется через ответвления, такие как Международный республиканский институт и Национальный демократический институт международных отношений. Согласно просочившимся внутренним электронным письмам из Stratfor, разведывательной фирмы, известной как «теневое ЦРУ», «CANVAS», возможно, также получил финансирование и поддержку ЦРУ во время борьбы с Милошевичем в 1999/2000 годах».
CANVAS является дочерней компанией Otpor, сербской протестной группы, основанной Срджей Поповичем в 1998 году в Белградском университете. «Отпор», что в переводе с сербского означает «сопротивление», был студенческой группой, которая получила международную известность и продвижение на голливудском уровне, мобилизовав протесты, которые в конечном итоге свергли Слободана Милошевича.
Эта небольшая группа специалистов по смене режима действовала в соответствии с теориями покойного Джина Шарпа, так называемого «Клаузевица ненасильственной борьбы». Шарп работал с бывшим аналитиком Агентства военной разведки полковником Робертом Хелви , чтобы зачать стратегический проект, который использовал протест как форму гибридной войны, нацелив его на государства, которые сопротивлялись однополярному доминированию Вашингтона.
«Отпор» был поддержан Национальным фондом за демократию, USAID и Институтом Альберта Эйнштейна. Синиша Сикман, один из главных кураторов «Отпора», однажды сказал, что группа даже получила прямое финансирование от ЦРУ.
Согласно просочившемуся электронному письму от сотрудника Stratfor, после того, как Милошевич ушел от власти, «дети, которые руководили "Отпором", выросли, надели костюмы и разработали CANVAS… или, другими словами, группу "революции на экспорт", которая сеяла семена для других "цветных революций". Они все еще привязаны к финансированию США и в основном передвигаются по всему миру, пытаясь свергнуть диктаторов и автократические правительства (то есть те правительства, которые США не любят)".
Stratfor сообщил, что CANVAS «обратил свое внимание на Венесуэлу» в 2005 году, после обучения оппозиционных движений, которые вели операции по смене режимов в интересах в НАТО в Восточной Европе.
Контролируя учебную программу CANVAS, Stratfor изложил свою программу действий повстанцев на поразительно прямолинейном языке: «Успех ни в коем случае не гарантирован, и студенческие движения – это только начало того, что может быть многолетним усилием, чтобы вызвать революцию в Венесуэле, но сами тренеры – это люди, которые оттачивают свои зубы на «мяснике Балкан». У них безумные навыки. Когда вы увидите, как студенты пяти венесуэльских университетов проводят одновременные демонстрации, вы узнаете, что обучение окончено и настоящая работа началась».
https://colonelcassad.livejournal.com/4742843.html – Кто такой Хуан Гуайдо?
Страны, по которым работали выходцы из "Отпора", через вновь созданные организации базировавшиеся в США и Канаде.
Ну так вот. При публикации Wikileaks огромного массива документов по американской внешней политике, был обнаружен меморандум CANVAS, за авторством Поповича. Датирован он был сентябрем 2010 года.
Скачать полностью меморандум по Венесуэле можно тут - https://search.wikileaks.org/gifiles/?viewemailid=218642 (на английском).
Ключом к текущей слабости Чавеса является спад в электроэнергетическом секторе. Существует серьезная вероятность того, что около 70 процентов энергосистемы страны могут выйти из строя уже в апреле 2010 года. Уровень воды на плотине Гури падает, и Чавес не смог сократить потребление в достаточной степени, чтобы компенсировать спад в промышленности. Это может быть переломным моментом, так как Чавес мало что может сделать, чтобы защитить бедных от отказа этой системы. Это, вероятно, повлечет за собой активизацию общественных волнений таким образом, которую ни одна оппозиционная группа никогда не сможет самостоятельно создать. В этот момент оппозиционной группе было бы лучше всего воспользоваться ситуацией и направить ее против Чавеса и удовлетворить свои требования.
Союзы с военными могут иметь решающее значение, потому что в такой ситуации массовых общественных волнений и отказа от президентства, недовольные части вооруженных сил, вероятно, решат вмешаться, но только если они считают, что они имеют достаточную поддержку. Это было моделью в последних трех попытках переворота. Там, где военные считали, что им достаточно поддержки, но общественность их не поддерживала, переворот проваливался.
На документ обратил внимание Макс Блюменталь - https://thegrayzone.com/2019/03/11/us-regime-change-blueprint-proposed-venezuelan-electricity-blackouts-as-watershed-event-for-galvanizing-public-unrest/
Как не трудно заметить, еще в 2010 году фактически озвучивался сценарий с выходом из строя электростанции "Эль-Гури" и выхода из строя 70% энергосистемы Венесуэлы. Что и произошло в 2019 году.
При этом американская марионетка стремится использовать диверсию на "Эль-Гури" для обеспечения роста протестных настроений, так как иным способом добиться этого не в состоянии.
Ну и нельзя не отметить, что мантра о союзе оппозиции и армии, которую постоянно повторяет Госдеп и Гуайдо, также отнюдь не нова и озвучена еще в меморандуме CANVAS 2010 года.
Чавес пользуется твердой поддержкой населения, в основном бедными и малообразованными людьми, а также государственными служащими. Существует сильный элемент идеологической обработки последователей – чавистов постоянно кормят государственной пропагандой, чтобы держать их смелыми и готовыми к действиям, включая физическую активность против оппозиционных групп. Это может измениться, так как ряд соц.опросов показывают, что популярность Чавеса снизилась после кризиса с электричеством.
Как не трудно заметить, Попович повторно акцентирует внимание на зависимости снижения популярности чавистов от проблем с электричеством.
Высокий уровень инфляции вызывает экономический спад, что выражается в растущем недовольстве среди населения. Но безответственная политика Чавеса не признается главной причиной краха экономики, и большинство населения обвиняют коррумпированных министров, бюрократов и иностранные державы. Если бы оппозиция смогла изменить это широко распространенное мнение, она бы привлекла бедных и малообразованных людей, которые являются сильной поддержкой Чавеса.
Даже спустя 9 лет и несмотря на все проблемы местной экономики, США по-прежнему не могут изменить это мнение в желаемом направлении, так как беднота выигравшая от реформ Чавеса, прекрасно понимает, что свержение чавистов приведет к ликвидации всех социальных завоеваний чавистской революции.
Основы поддержки И.И.Чавеса
1. Военные и Полиция.
2. Судебная власть и бюрократия.
3. Нефтяная промышленность и другие национализированные сектора экономики.
4. Система образования.
5. СМИ
6. Чавистская партия.
7. Зарубежные региональные субъекты: Куба и Боливия
8. Зарубежные глобальные субъекты: Россия и Иран
Знакомый список, к которому спустя 9 лет добавился лишь Китай.
Энрике Каприлес. Предыдущая версия Гуайдо.
После проигрыша выборов Мадуро, американцы решили, что выборы это не вариант и надо свергать Мадуро в обход демократических процедур.
Основные игроки и потенциальные союзники
Лица, рассматриваемые в результате этого анализа, являются представителями разных партий, но, как и в случае с Сербией, они считаются важными либо из-за формальных выборных должностей (хотя полномочия мэра сильно ограничены центральным правительством с рядом постановлений после того, как мэры оппозиции заняли свои должности в ноябре 2008 г.) или из-за их авторитета и растущего потенциала. Следуя предложенной модели построения единства, эффективно используемой в Сербии, усилия движения «Единство» должны быть сосредоточены сначала на избранных выдающихся личностях, а затем, в конечном итоге, на аппарате из 15 оппозиционных партий и многочисленных организаций, внесенных в список «потенциальных союзников».
1. Антонио Ледезма, мэр Каракаса и лидер левоцентристского Альянса бесстрашных людей, потенциальный образец для подражания для протестов в столице, а также разработки общей стратегии с переходом с формальной позиции.
2. Карлос Эдуардо Окариса , экс-депутат стал политическим ориентиром оппозиции президенту Уго Чавесу. На выборах, состоявшихся 23 ноября 2008 года, был избран на должность мэра муниципалитета Сукре в Каракасе. Сукре представляет «типичную среду Чавистов» с огромным количеством чиновников и высоким уровнем преступности – это образец для подражания для успешных усилий на поле боя, которые, в случае успешного использования движением, могут применяться в других частях страны, мобилизуя самых бедных граждан. Чавес ОЧЕНЬ осведомлен об этом потенциале и поэтому сосредоточился на регионе Окариса.
3. Энрике Каприлес Радонски, губернатор штата Миранда, с полномочиями, распространяющимися на его предыдущую избирательную базу муниципалитета Барута, и опытом работы в парламенте, где он был самым молодым избранным членом в предыдущий срок.
4. Леопольдо Лопес Мендоса, предыдущий мэр муниципалитета Чакао в Каракасе, позднее был запрещен правительством. Он также несет символические и эксплуатируемые отношения с Симоном Боливаром, а также привлекает внимание международных средств массовой информации.
5. Александра Беландрия, студент-активист и тележурналист, один из основателей «CAMBIO» - группа, которая первоначально мобилизировала ранее нейтральных и неактивных студентов в 2006 и 2007 годах.
Отличные навыки планирования и разнообразный опыт организации сообществ, включая акцию "Otpor" и провокационные и юмористические действия в ходе протестов.
6. Йон Гойкоэчеа, венесуэльский студент юридического факультета Католического Университета Андрэ Белло и активист оппозиции правительству президента Венесуэлы Уго Чавеса. Гойкоэчееа был одним из главных организаторов Movimiento Estudiantil Venezolano (Венесуэльское студенческое движение), который был назван ключевым фактором отклонения предложенных Чавесом конституционных изменений на референдуме в декабре 2007 года в Венесуэле.
Тут можно отметить, что из предложенного списка Каприлес выдвигался как единый кандидат оппозиции, но все равно проиграл выборы Мадуро.
А вот Гоэкоэчеа по сути привел в политику Гуайдо, помогая его продвижению через курируемые США "молодежные структуры" на базе которых строились протесты против Чавеса.
Гуайдо и Гоэкоэчеа на митинге.
Тренеры Stratfor и CANVAS этой ячейки определили союзника Гуайдо – либертарианского политического организатора по имени Йон Гойкоэчееа – в качестве «ключевого фактора» для победы над конституционным референдумом. В следующем году Гойкоэчеа был награжден за свои усилия премией Милтона Фридмана от "Института Катона" за продвижение свободы, наряду с призом в 500 000 долларов, который он быстро вложил в свою политическую сеть.
Wikileaks опубликовал в 2007 году электронное письмо американского посла в Венесуэле Уильяма Браунфилда, направленное в Государственный департамент, Совет национальной безопасности и Южное командование Министерства обороны, в котором хвалит «Поколение 2007 года» за то, что оно «заставило президента Венесуэлы, привыкшего определять политическую повестку дня, реагировать». Среди «новых лидеров», которых определили Браунфилд, были Фредди Гевара и Йон Гойкоэчеа. Он приветствовал последнюю фигуру как «одного из наиболее красноречивых защитников гражданских свобод студентов».
https://colonelcassad.livejournal.com/4742843.html – цинк
Ну и в конце идет перечень проблем, которые могут быть использованы для свержения Чавеса.
IV. Перечень проблем, которые могут быть использованы в кампании:
1. Преступность и отсутствие безопасности: 18000 убийств в год и перенаселенность районов, не контролируемых силами безопасности. Ситуация значительно ухудшилась с 2006 года. Выборы должны стать прологом к переменам.
2. Образование: правительство берет на себя систему образования под угрозой увольнения профессоров. Им придется потерять работу или подчиниться! Их нужно поощрять и поощрять их идти на риск. Нам придется убедить их, что мы относим их к высшим слоям общества; они несут ответственность перед обществом. Учителя будут мотивировать студентов. Кто на них повлияет? Как мы их затронем?
3. Молодежь. Идея должна быть ориентирована на молодых людей, а не только на студентов университетов.
4. Экономика: нефть – это Венесуэла, а не правительство, это ваши деньги, ваше право! Благосостояние и социальное обеспечение.
5. Женщины: что хотят матери? Верховенство закона, полиция при местных органах власти. Мы выделим необходимые ресурсы. Мы не хотим больше головорезов.
6. Транспорт: работники должны быть в состоянии достичь своей работы. Это твои деньги. Мы должны быть в состоянии привлечь правительство к ответственности, и мы не можем сделать этого.
7. Правительство: прозрачное перераспределение богатства
8. В Венесуэле наблюдается сильная президентская тенденция. Можем ли мы изменить это? Как мы можем работать с этим?
ЗАКЛЮЧЕНИЕ: Детальный анализ ситуации должен быть завершен к концу сентября 2010 года. С соответствующими заинтересованными сторонами, и использоваться для дальнейших аналитических / плановых целей.
Не цитируйте и не распространяйте без предварительной консультации.
Как не трудно заметить, многие тезисы этого меморандума используются и сегодня как про-американскими СМИ, так и шайкой Гуайдо.
Ну и вишенка на торте – коллега Срджи Поповича по "Отпору", который все это написал, ныне занимается "проблемой венесуэльских беженцев" и консультирует официального представителя США по Венесуэле военного преступника Эллиота Абрамса.
Член первого набора "Отпора" Дэвид Смолянский. Живет в Вашингтоне.
Ну и как мы знаем по чилийской истории https://colonelcassad.livejournal.com/4828612.html, "случайные" проблемы с электричеством в атакуемой США стране далеко не случайны, как бы американская пропаганда и ее подпевалы не стремились доказать обратное.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4837447.html