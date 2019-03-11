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Что случилось на мосту

11:22. 11 марта 2019 Просмотров - 285 Нет комментариев Опубликовал:


В "Нью Йорк Таймс" спустя 2 недели после провокации на границе Венесуэлы и Колумбии, когда администрация Трампа обвинила в уничтожении грузовиков с "гуманитарной помощью" правительство Мадуро, вышло расследование https://www.nytimes.com/2019/03/10/world/americas/venezuela-aid-fire-video.html указывающее на то, кто на самом деле сжег грузовики. Сссылаясь на полученные видеозаписи, признается очевидное, что грузовики сожгли сами протестующие, которые кидали в национальную гвардию Венесуэлы коктейли Молотова, которые и стали причитной пожара.

Также утверждается, что обвинения в адрес Мадуро в том, что "он сжег лекарства" фальшивы, так как грузовики перевозили мыло и гигенические пакеты, а также резиновые перчатки, шприцы и т.д.. Указывается, что Болтон фактически соврал дважды, когда обвинил Мадуро в сожжении грузовиков с лекарствами.
Это же касается и американской марионетки Гуайдо, которая заявляла, что "Мадуро сжег гуманитарные грузовики с лекарствами".
Кроме того, издание фактически обвиняет во вранье вице-президента Пенса, главу Госдепа Помпео и сенатора Рубио, которые обвинили в уничтожении грузовиков Мадуро, хотя на деле именно протестующие сожгли машины с грузом.
Первоначальная запись инцидента на мосту была отредактирована по поручению правительства Колумбии, чтобы обвинить в происходящем Мадуро и скрыть роль протестующих. В фальсификации был замешан вице-президент Колумбии и чиновники из администрации президента Колумбии.

Причина появления этого расследования достаточно прозрачна. NYT поддерживает демократов и регулярно мочит администрацию Трампа.
Так как стремительной смены режима в Венесуэле не получилось и планы администрация Трампа не оправдались, можно указать на очередной внешнеполитический провал администрации и конкретное вранье ее представителей, а также членов республиканской партии. Чем NYT и занимается, конечно, не от большой любви к Венесуэле, а в интересах внутриполитической борьбы в США.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4834020.html

Метки: болтон, венесуэла, гуайдо, колумбия, мадуро, пенс, Провокации, рубио, Трамп

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