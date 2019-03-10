Е.Ю.Спицын, А.И.Колпакиди и Н.Н.Платошкин в программе “Телесоскоб. Разговор на актуальные темы”

Подробный анализ всех причинИзвестный современный исследователь Юрий Игнатьевич Мухин в своей знаменитой книге «Убийство Сталина и Берии» блестяще доказал, что незадолго до своей смерти Сталин предпринял новую попытку отсечь партократию от власти, от ...
Он не был предателем и не был злочинцем. Он просто оказался несоразмерен своей роли. Он был наивный советский человек и всего лишь отразил большинство из своих сограждан. Как начинал крестьянский сын, агроном-экономист Михаил Горбачёв и как попал на ...
Posted by Правда-TV 15 апреля, 2009 В передаче участвуют Невзоров, Трахтенберг, Юрий Мамин. И опять все упирается в мировозрение. Навязанные нам врагами ложные понятия и мировоззрение. Посмотрите на подрастающее поколение, какие у них идеалы (проституток,...