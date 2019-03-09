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Стрельба в пианиста. Константин Семин. Агитпроп 09.03.2019

10:12. 9 марта 2019 Просмотров - 217 Один комментарий Опубликовал:

Небывалый случай в Государственной думе — депутаты отказались слушать министра экономического развития — напомнил известную поговорку по поводу стрельбы в пианиста.

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#КонстантинСемин #АгитПроп

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-3JyYBMvvfQ

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Один комментарий»

  • 131 127
    Denis Ramzay 9 марта 2019 в 12:39 Ссылка
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    0,7% или -0,2% – это всё в пределах статистической погрешности. Вот как ввели “борщовой индекс инфляции”, так в качестве альтернативы индексам роста экономики от МинЭкономРазвития впору вводить индекс роста(падения) экономики “ОТ СОХИ”.

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