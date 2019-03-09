Стрельба в пианиста. Константин Семин. Агитпроп 09.03.2019
10:12. 9 марта 2019 Просмотров - 217 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Небывалый случай в Государственной думе — депутаты отказались слушать министра экономического развития — напомнил известную поговорку по поводу стрельбы в пианиста.
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0,7% или -0,2% – это всё в пределах статистической погрешности. Вот как ввели “борщовой индекс инфляции”, так в качестве альтернативы индексам роста экономики от МинЭкономРазвития впору вводить индекс роста(падения) экономики “ОТ СОХИ”.