Стрельба в пианиста. Константин Семин. Агитпроп 09.03.2019

Небывалый случай в Государственной думе — депутаты отказались слушать министра экономического развития — напомнил известную поговорку по поводу стрельбы в пианиста.



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=-3JyYBMvvfQ