Шанхайская судоверфь
15:36. 9 марта 2019 Просмотров - 204 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
Китайская судостроительная верфь в Шанхае.
На верфи идет сборка корпуса 3-го китайского авианосца (Type-003), который строится с учетом опыта постройки и эксплуатации первых двух.
Сборка корпуса. Вид сбоку.
15 эсминцев
Плюс еще.
Авианосец "Ляонин" в Даляне.
Стратегические бомбардировщики XIAN H-6 на авиабазе Xingning. 450 километров от Тайваня.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4829551.html
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Да лан, эт яхта для Большого Босса