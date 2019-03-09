Шанхайская судоверфь

Китайская судостроительная верфь в Шанхае.На верфи идет сборка корпуса 3-го китайского авианосца (Type-003), который строится с учетом опыта постройки и эксплуатации первых двух.Сборка корпуса. Вид сбоку.15 эсминцевПлюс еще.Авианосец "Ляонин" в Даляне.Стратегические бомбардировщики XIAN H-6 на авиабазе Xingning. 450 километров от Тайваня.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4829551.html