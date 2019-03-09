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Шанхайская судоверфь

15:36. 9 марта 2019 Просмотров - 204 Один комментарий Опубликовал:


Китайская судостроительная верфь в Шанхае.
На верфи идет сборка корпуса 3-го китайского авианосца (Type-003), который строится с учетом опыта постройки и эксплуатации первых двух.








Сборка корпуса. Вид сбоку.


15 эсминцев

Плюс еще.




Авианосец "Ляонин" в Даляне.








Стратегические бомбардировщики XIAN H-6 на авиабазе Xingning. 450 километров от Тайваня.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4829551.html

Метки: авианосцы, авиация, Китай, спутники, тайвань, флот, фотографии

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