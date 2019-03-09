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Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО)

04:35. 9 марта 2019 Просмотров - 226 Один комментарий Опубликовал:
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна

Министерство обороны сделало подборку фотографий прекрасных женщин-военнослужащих Вооружённых Сил России и поздравило их с 8 марта.

«Поздравляем наших неотразимых защитниц Отечества с Международным женским днем!» — обратилось ведомство к своим боевым подругам.

На кадрах можно увидеть девушек-курсанток, прекрасных представительниц ВДВ и медицинской службы ВС РФ, а также девушек из ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России. 

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Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна
Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1552054987

Метки: Новости

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Один комментарий»

  • 2110 961
    Василий 9 марта 2019 в 12:51 Ссылка
    GD Star Rating
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    Есть мнение, что женщине в армии не место, за исключением бумажной работы и медицины. В интернет кучу репортажей с ТВ, где нахваливают женщин в армии: они стреляют, с парашютов прыгают, командают. Одним словом “ничем не уступают, а даже превосходят мужчин”. Все это пропагандисткие бредни. Подавляющая часть женщин регулярно уходят на больничный, в декрет. У них послабления по службе, всю тяжелую работу за них делают мужчины. И зачем эти колготные войска??? Они от нападения врага не спасут. Эта информация от людей, кто десятилетиями служит в армии.
    Признаю, что есть исключения (когда мутант в юбки действительно не уступает мужику), что еще раз подтверждает правило, что женщине в армии не место!!

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