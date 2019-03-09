Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО)
Министерство обороны сделало подборку фотографий прекрасных женщин-военнослужащих Вооружённых Сил России и поздравило их с 8 марта.
«Поздравляем наших неотразимых защитниц Отечества с Международным женским днем!» — обратилось ведомство к своим боевым подругам.
На кадрах можно увидеть девушек-курсанток, прекрасных представительниц ВДВ и медицинской службы ВС РФ, а также девушек из ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России.
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Источник: https://rusvesna.su/news/1552054987
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Есть мнение, что женщине в армии не место, за исключением бумажной работы и медицины. В интернет кучу репортажей с ТВ, где нахваливают женщин в армии: они стреляют, с парашютов прыгают, командают. Одним словом “ничем не уступают, а даже превосходят мужчин”. Все это пропагандисткие бредни. Подавляющая часть женщин регулярно уходят на больничный, в декрет. У них послабления по службе, всю тяжелую работу за них делают мужчины. И зачем эти колготные войска??? Они от нападения врага не спасут. Эта информация от людей, кто десятилетиями служит в армии.
Признаю, что есть исключения (когда мутант в юбки действительно не уступает мужику), что еще раз подтверждает правило, что женщине в армии не место!!