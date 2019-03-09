Красота на страже Родины: прекрасные женщины-военнослужащие армии РФ (ФОТО)

Министерство обороны сделало подборку фотографий прекрасных женщин-военнослужащих Вооружённых Сил России и поздравило их с 8 марта.

«Поздравляем наших неотразимых защитниц Отечества с Международным женским днем!» — обратилось ведомство к своим боевым подругам.

На кадрах можно увидеть девушек-курсанток, прекрасных представительниц ВДВ и медицинской службы ВС РФ, а также девушек из ансамбля барабанщиц Пансиона воспитанниц Минобороны России.

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