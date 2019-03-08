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Сводки от ополчения Новороссии 08 марта 2019

09:56. 8 марта 2019 Просмотров - 368 Нет комментариев Опубликовал:

В Донецке прогремел мощный взрыв — подробности (ФОТО)

В Донецке прогремел мощный взрыв — подробности (ФОТО) | Русская весна

В пятницу, 8 марта, в Кировском районе столицы ДНР в многоэтажке прогремел мощный взрыв.

Об этом сообщает пресс-служба МЧС Донецкой Народной Республики.

«Сегодня в Кировском районе Донецка по улице Петровского произошел взрыв бытового газа в квартире девятиэтажного дома. В результате взрыва пострадал мужчина, он был госпитализирован в городскую больницу», — заявили в ведомстве.

Уточняется, что взрывом в квартире были повреждены потолок, стекла, двери и мебель. На место происшествия прибыли группы спасателей со специальной техникой.

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В Донецке прогремел мощный взрыв — подробности (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

«Весеннее перемирие» на Донбассе продержалось не более пяти минут

«Весеннее перемирие» на Донбассе продержалось не более пяти минут | Русская весна

Еще вчера, во время почти восьмичасовых переговоров в рамках заседания рабочей группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции, было очевидно, что официальный Киев не намерен брать на себя и выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня, и только лишь благодаря усилиям координаторов от ОБСЕ и других участников встречи руководитель украинской делегации Марчук официально и публично подтвердил приверженность Украины введению «весеннего» перемирия с 01:01 (мск) 8 марта 2019 года. 

Об этом «Русской Весне» сообщили в донецком представительстве СЦКК.

Однако буквально через пять минут вступления в силу обновленных обязательств сторон о соблюдении всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня они были нарушены ВСУ.

На данный момент ВСУ уже пять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в том числе с применением запрещенного вооружения:

01:05–01:35 — н. п. Марьинка — н. п. Александровка: выпущено 6 мин калибром 120 мм;

02:40–03:10 — н. п. Пески — г. Донецк («Вольво-центр»): выпущено 2 мины калибром 82 мм;

06:30–07:30 — н. п. Гнутово — н. п. Куликово: применялось стрелковое оружие;

07:15–07:45 — н. п. Новотроицкое — н. п. Докучаевск: произведено 10 выстрелов из БМП-1, 2 выстрела из СПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

10:02 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущена 1 граната из СПГ.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Мы сделаем все, чтобы вы спокойно жили – военнослужащий НМ ЛНР поздравил женщин с 8 марта

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Бойцы с передовой ДНР поздравляют женщин с Международным женским днем

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

Защитники ЛНР из разных подразделений поздравляют женщин с 8 марта

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Горячая точка: батальон «Призрак» отражает атаки врага на посёлок-призрак (ВИДЕО)

Горячая точка: батальон «Призрак» отражает атаки врага на посёлок-призрак (ВИДЕО) | Русская весна

Бойцы батальона «Призрак» Народной милиции ЛНР рассказали об оперативной обстановке в одной из самых горячих точек Республики — посёлке-призраке Желобок, находящемся на линии фронта.

Здесь, в Славяносербском районе, уже много лет стоят насмерть бойцы 14-го батальона территориальной обороны ЛНР (ранее он стал широко известен как Бригада «Призрак», созданная легендарным комбригом Алексеем Мозговым).

Позиции врага находятся в 700 метрах, оттуда они регулярно открывают шквальный огонь.

С помощью прямых лобовых штурмов и атак диверсионных групп украинские каратели много раз пытались взять штурмом многострадальный посёлок, обороняемый защитниками ЛНР.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Красный Партизан: Армия ДНР и «Ангел» — совместная миссия у линии фронта (ВИДЕО)

Красный Партизан: Армия ДНР и «Ангел» — совместная миссия у линии фронта (ВИДЕО) | Русская весна

Бойцы Народной милиции ДНР, совместно с гуманитарной группой «Ангел», провели акцию по раздаче продуктовых наборов нуждающимся жителям посёлка Красный Партизан Ясиноватского района Республики.

Видео предоставлено «Русской Весне» Управлением Народной милиции Донецкой Народной Республики.

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 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

На Донбассе уничтожен офицер горно-штурмовой бригады ВСУ

На Донбассе уничтожен офицер горно-штурмовой бригады ВСУ | Русская весна

На Донбассе от пулевого ранения погиб лейтенант ВСУ Богдан Слобода.

Об этом сообщает фонд «Повернись живим».

Слобода служил в 128-й горно-штурмовой бригаде ВСУ. В 2018-м офицер окончил Национальную академию сухопутных войск имени гетмана Петра Сагайдачного. 

13 мая ему должно было исполниться 22 года.

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На Донбассе уничтожен офицер горно-штурмовой бригады ВСУ | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Желобок: обстрелы со всех видов оружия, огонь украинских боевиков не утихает

 К оглавлению | Источник: www.youtube.com

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