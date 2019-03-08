Сводки от ополчения Новороссии 08 марта 2019

Еще вчера, во время почти восьмичасовых переговоров в рамках заседания рабочей группы по вопросам безопасности в режиме видеоконференции, было очевидно, что официальный Киев не намерен брать на себя и выполнять обязательства по соблюдению режима прекращения огня, и только лишь благодаря усилиям координаторов от ОБСЕ и других участников встречи руководитель украинской делегации Марчук официально и публично подтвердил приверженность Украины введению «весеннего» перемирия с 01:01 (мск) 8 марта 2019 года.

Об этом «Русской Весне» сообщили в донецком представительстве СЦКК.

Однако буквально через пять минут вступления в силу обновленных обязательств сторон о соблюдении всеобъемлющего и бессрочного режима прекращения огня они были нарушены ВСУ.

На данный момент ВСУ уже пять раз открывали огонь по территории Донецкой Народной Республики, в том числе с применением запрещенного вооружения:

01:05–01:35 — н. п. Марьинка — н. п. Александровка: выпущено 6 мин калибром 120 мм;

02:40–03:10 — н. п. Пески — г. Донецк («Вольво-центр»): выпущено 2 мины калибром 82 мм;

06:30–07:30 — н. п. Гнутово — н. п. Куликово: применялось стрелковое оружие;

07:15–07:45 — н. п. Новотроицкое — н. п. Докучаевск: произведено 10 выстрелов из БМП-1, 2 выстрела из СПГ, применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;

10:02 — н. п. Авдеевка — н. п. Ясиноватая: выпущена 1 граната из СПГ.

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