В.Путин: “нужно быть наглым, чтобы отрицать то, что было!”

Смотрю на сегодняшнюю Украину, вижу там всесилье жидов и безсилье славян, коих принято называть украинцами... и вижу словно в зеркале, что творилось в России СТО ЛЕТ НАЗАД, когда русские были такими же безсильными перед жидами, как сегодняшние славяне-украинцы...

1919-2019: что было в России в начале ХХ века сегодня повторяется на Украине. Порошенко в роли Троцкого.

А помогает мне увидеть ясно и отчётливо картинку происходящего 100 лет назад в России военный министр Великобритании Уинстон Черчилль, точнее его видение событий, которое он передал словами в 1919 году, 5 ноября, в ходе выступления в Палате Представителей Великобритании касательно политической обстановки в России. В его исторической речи были в числе прочего и такие слова:

«...Нет надобности преуменьшать роль, сыгранную в создании большевизма и подлинного участия в русской революции, интернациональных евреев-атеистов. Более того, главное вдохновение и движущая сила исходят от еврейских вождей. В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно. И главную часть в проведении системы террора, учреждённого чрезвычайной Комиссией по борьбе с контрреволюцией, была осуществлена евреями и, в некоторых случаях, еврейками. Такая же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда Венгрией правил Бэла Кун. Похоже, что Евангелию Христа и проповеди антихриста предначертано было родиться в недрах одного и того же народа, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана для высших проявлений как божественного, так и дьявольского.... Всемирный заговор для ниспровержения культуры и переделки общества на началах остановки прогресса, завистливой злобы и немыслимого равенства продолжал непрерывно расти. Он (заговор) был главной пружиной всех подрывных движений 19-го столетия; и, наконец, сейчас эта шайка необычных личностей, подонков больших городов Европы и Америки, схватила за волосы и держит в своих руках русский народ, фактически став безраздельным хозяином громадной Империи. Нет нужды преувеличивать роль этих интернациональных и большей частью безбожных евреев в создании большевизма и в проведении русской революции. Их роль несомненно очень велика, вероятно она значительно перевешивает роль всех остальных...».

Спустя год, в 1920 году, Черчилль опубликовал статью "Большевизм и сионизм", в которой были и такие слова: "Евреи дали нам в христианском откровении ЭТИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ, которая, даже если её полностью отделить от сверхъестественного, является САМЫМ ДРАГОЦЕННЫМ из всего, чем владеет человечество, превосходящую все другие плоды мудрости и знания вместе взятые. На этой СИСТЕМЕ, и этой ВЕРЕ, со времени падения Римской империи, построена вся наша цивилизация. ...В настоящее время эта удивительная раса находится в процессе создания новой системы морали и философии, настолько же ПОРОЧНОЙ, насколько христианство было благочестивым, которая, если не будет остановлена, безвозвратно РАСШАТАЕТ всё, что стало возможным благодаря христианству. Похоже, что и ЕВАНГЕЛИЕ ХРИСТА и ЕВАНГЕЛИЕ АНТИХРИСТА должны были быть порождёнными ОДНИМ И ТЕМ ЖЕ НАРОДОМ, и что эта мистическая и таинственная раса была избрана ДЛЯ ВЫСШЕГО ПРОЯВЛЕНИЯ как БОЖЕСТВЕННОГО, так и ДИАВОЛЬСКОГО...". (1920 год, Уинстон Черчилль, статья "Сионизм & большевизм").

Повторюсь: ЭТО ВСЁ ПРОИСХОДИЛО В РОССИИ СТО ЛЕТ НАЗАД, после революции 1917 года!

Мы видим здесь со стороны У.Черчилля не только попытку правдиво описать исторический и политический момент, отдалённый от нас на целый век, но также попытку мысленно, с помощью данной человеку системы различения добра и зла, разделить еврейский социум на две фракции: на тех евреев, кто творит зло в самом широком прикладном диапазоне, и на тех евреев, кто зло не творит, а живёт как подобает жить всем нормальным людям.

Моё собственное видение истории, сформированное за более чем 20 лет её изучения, изложено в статье "НАШИ ВРАГИ СЧИТАЮТ ЭТУ СТАТЬЮ ДЛЯ СЕБЯ НАИБОЛЕЕ ОПАСНОЙ..."

Глядя на то, что делает сегодня Владимир Путин как Президент великой страны — России, я уверен, что он прекрасно понимает, что сейчас ему самой судьбой предназначено стать тем великим сеператистом, который должен, несмотря ни на что, разделить мировое еврейство на здоровую во всех отношениях фракцию и на ту диавольскую часть, с которой человечеству в ближайшем будущем предстоит беспощадная и бескомпромиссная борьба в масштабе всей планеты.

Поэтому то он, Президент России, и устраивает регулярно в Москве встречи с влиятельными евреями, напоминает им, что "первое советское правительство на 80-85% состояло из евреев", и объясняет им, что "нужно быть наглым, чтобы отрицать то, что было!"

А ещё Путин говорит евреям другие правильные слова: "Объявлять целый народ врагом и уничтожать его — это гораздо опаснее, чем сумасшествие!"

Всё верно: "объявлять целый народ врагом...", как это сделал нацист Гитлер, это грязная, буквально человеконенавистническая политика, направленная на достижение своих собственных узкокорыстных целей. Поэтому сейчас уже само время, или "Дух времени", если хотите, ставит перед политиками и перед всем человечеством задачу— разделить еврейский социум, "избранный для высшего проявления как божественного, так и дьявольского", на две фракции, чтобы деятельность последней можно было нейтрализовать, возможно даже, в соответствии с пророчеством Христа:

«Сеющий доброе семя есть Сын Человеческий; поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы – сыны лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы. Посему как собирают плевелы и огнём сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт Сын Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (Мф. 13: 37-43).

А пока Владимир Путин занимается в меру своих сил и возможностей внешней политикой и "сепаратизмом" среди евреев, наша (россиян, русских) первоочередная задача — не воевать в Интернете со всеми евреями без разбору, не считать их всех "библейскими врагами рода человеческого", а содействовать тому, чтобы мировое еврейское сообщество оздоровилось, разделившись на эти две составляющие: на здоровую часть и на "раковую опухоль" в лице жидов-иудеев. И тогда историческая Победа человечества над Мировым Злом станет уже чисто технической задачей.

Завершить свой грустный рассказ я хочу здоровым еврейским юмором на тему: "Где евреи хотят видеть своих соплеменников-подонков?":

6 марта 2019 г. Мурманск. Антон Благин