Сводки от ополчения Новороссии 06 марта 2019

Известный сербский доброволец, снайпер армии ДНР Деян Берич (позывной «Деки») прокомментировал сообщения украинской пропаганды о «переходе на сторону ВСУ» бывшего командира женского танкового экипажа Донецкой Народной Республики Светланы Дрюк.

Берич подчеркнул, что не понимает, как украинцы могли принять к себе бывшую защитницу Донбасса, зная, как работали танкисты 11-го полка, в котором она несколько лет проходила службу:

«Например, когда мы сотрудничали с 11-м полком, и работали в разведке корректировщиками, её экипаж давал одни из лучших результатов {нанося удары} по украинской стороне. Они столько танков сожгли украинских, столько поубивали украинских солдат. Я не знаю, наверно они предложили очень много денег, я просто не понимаю, почему она ушла. Она была одним из лучших бойцов здесь. Это реально был один из лучших экипажей», — рассказал серб в интервью изданию «Правда ДНР».

Деян Берич добавил, что не понимает как Светлане Дрюк могут доверять на той стороне, понимая, что её боевой экипаж поубивал множество украинских военных.

Военные ДНР опровергают

В свою очередь, как ранее сообщала «Русская Весна», в Вооружённых силах ДНР заявили, что по имеющейся информации, женщина была похищена украинскими спецслужбами с территории Молдавии и затем подвергнута пыткам.

«Со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на неё через детей, а также родных и близких ей людей.

Светлана, прежде всего, мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут», — подчеркнули в Народной милиции Донецкой Народной Республики.

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