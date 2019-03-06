Сводки от ополчения Новороссии 06 марта 2019
- 06:00 «Бежавшая на Украину» танкистка ДНР уничтожила множество карателей из ВСУ, — Деян Берич (ВИДЕО).
- Вчера 22:36 Шесть человек погибли и двое пострадали в результате пожаров в ДНР на минувшей неделе — МЧС.
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«Бежавшая на Украину» танкистка ДНР уничтожила множество карателей из ВСУ, — Деян Берич (ВИДЕО)
Известный сербский доброволец, снайпер армии ДНР Деян Берич (позывной «Деки») прокомментировал сообщения украинской пропаганды о «переходе на сторону ВСУ» бывшего командира женского танкового экипажа Донецкой Народной Республики Светланы Дрюк.
Берич подчеркнул, что не понимает, как украинцы могли принять к себе бывшую защитницу Донбасса, зная, как работали танкисты 11-го полка, в котором она несколько лет проходила службу:
«Например, когда мы сотрудничали с 11-м полком, и работали в разведке корректировщиками, её экипаж давал одни из лучших результатов {нанося удары} по украинской стороне. Они столько танков сожгли украинских, столько поубивали украинских солдат. Я не знаю, наверно они предложили очень много денег, я просто не понимаю, почему она ушла. Она была одним из лучших бойцов здесь. Это реально был один из лучших экипажей», — рассказал серб в интервью изданию «Правда ДНР».
Деян Берич добавил, что не понимает как Светлане Дрюк могут доверять на той стороне, понимая, что её боевой экипаж поубивал множество украинских военных.
Военные ДНР опровергают
В свою очередь, как ранее сообщала «Русская Весна», в Вооружённых силах ДНР заявили, что по имеющейся информации, женщина была похищена украинскими спецслужбами с территории Молдавии и затем подвергнута пыткам.
«Со Светланой активно работают украинские спецслужбы и пропагандисты, используя при этом изуверские методы воздействия на неё через детей, а также родных и близких ей людей.
Светлана, прежде всего, мать, и в этих условиях следует ожидать любых заявлений, даже самых нелепых, которые ей навяжут», — подчеркнули в Народной милиции Донецкой Народной Республики.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Шесть человек погибли и двое пострадали в результате пожаров в ДНР на минувшей неделе — МЧС
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Боец НМ ДНР “Гюрза”: Ближе к выборам начнутся провокации ВСУ для введения военного положения
К оглавлению | Источник: www.youtube.com