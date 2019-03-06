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Строящийся на Байкале завод по розливу воды 80% продукции будет отправлять на экспорт.

19:37. 6 марта 2019 Просмотров - 171 4 коммент. Опубликовал:

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Компания «Аквасиб», которая строит в Иркутской области завод по розливу байкальской воды, намерена 80% продукции отправлять на экспорт. Об этом 5 марта сообщил журналистам генеральный директор компании Цзюй Гофа.

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Трубы, смонтированные для откачки воды из Байкала 

Основным владельцем «Аквасиба», зарегистрированного в Иркутске, является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал» из Китая. Завод строится в поселке Култук на юге Байкала.

«У нас 20% уйдет на внутренний, российский, рынок, а 80% на экспорт — в Китай, Южную Корею, Монголию. Мы также ведем переговоры о поставках воды в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», сказал глава компании.

Он отметил, что на заводе будет создано 148 рабочих мест. По его словам, привлекать к работе граждан Китая не планируется.

Первая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность завод выйдет в 2021 году и будет производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд рублей.

 

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Экологи и местное население собрали более 700 тысяч подписей против строительства завода по откачке байкальской воды в угоду китайским потребителям и очень опасаются урона, наносимого байкальской природе

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Источник: http://biang.ru/ru/news/stroyashhijsya-na-bajkale-zavod-po-rozlivu-vodyi-80-produkczii-budet-otpravlyat-na-eksport.html

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4 коммент.»

  • 666 588
    Владимир 6 марта 2019 в 19:56 Ссылка
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    Это недомерок-шалопай отдал на уничтожение жемчужину России биороботам,которым глубоко до одного места экология Сибири.

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  • 1427 1143
    KOCMOHABT 6 марта 2019 в 20:18 Ссылка
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    А внукам на будущее оставим записку – Ничего нет, но вы держитесь. Удачи и здоровья, хорошего настроения!

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  • 20925 10195
    Ursus 6 марта 2019 в 20:58 Ссылка
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    Только шоумен С. Зверев вышел в мск с пикетом против завода на Байкале. У него похоже есть яйца в отличие от …..

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  • 20925 10195
    Ursus 6 марта 2019 в 21:00 Ссылка
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    10 труб на фото, торопятся самки семейства псовых

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