Строящийся на Байкале завод по розливу воды 80% продукции будет отправлять на экспорт.

Компания «Аквасиб», которая строит в Иркутской области завод по розливу байкальской воды, намерена 80% продукции отправлять на экспорт. Об этом 5 марта сообщил журналистам генеральный директор компании Цзюй Гофа.

Трубы, смонтированные для откачки воды из Байкала

Основным владельцем «Аквасиба», зарегистрированного в Иркутске, является Дацинская водная компания с ограниченной ответственностью «Озеро Байкал» из Китая. Завод строится в поселке Култук на юге Байкала.

«У нас 20% уйдет на внутренний, российский, рынок, а 80% на экспорт — в Китай, Южную Корею, Монголию. Мы также ведем переговоры о поставках воды в другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона», сказал глава компании.

Он отметил, что на заводе будет создано 148 рабочих мест. По его словам, привлекать к работе граждан Китая не планируется.

Первая очередь будет введена в эксплуатацию в декабре 2019 года, на полную мощность завод выйдет в 2021 году и будет производить 528 тыс. литров воды в сутки или 190 млн литров в год. Общий объем инвестиций в проект составляет около 1,5 млрд рублей.

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Экологи и местное население собрали более 700 тысяч подписей против строительства завода по откачке байкальской воды в угоду китайским потребителям и очень опасаются урона, наносимого байкальской природе

Источник: http://biang.ru/ru/news/stroyashhijsya-na-bajkale-zavod-po-rozlivu-vodyi-80-produkczii-budet-otpravlyat-na-eksport.html