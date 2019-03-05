Сводки от ополчения Новороссии 05 марта 2019
- 10:56 Дети Донбасса. ЛНР.
- 10:37 ВСУ убили мирного жителя Саханки.
- 10:27 ВСУ используют новую тактику против мирных жителей поселка Зайцево.
- 10:16 Убит обстрелом ВСУ в своём дворе: военкоры ДНР фиксируют преступления противника (ВИДЕО).
- 02:00 Армия ДНР учит молодёжь выживать зимой (ВИДЕО).
- 00:00 Куда сбежала «Ополченочка»?.
Дети Донбасса. ЛНР
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ВСУ убили мирного жителя Саханки
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ВСУ используют новую тактику против мирных жителей поселка Зайцево
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Убит обстрелом ВСУ в своём дворе: военкоры ДНР фиксируют преступления противника (ВИДЕО)
Юг ДНР по-прежнему остаётся одним из самых горячих направлений на фронте.
3 марта в селе Саханка обстрелом ВСУ в своём дворе был убит мирный житель 1959 года рождения.
Именно сюда, с целью зафиксировать военные преступления украинской стороны, отправились военные корреспонденты пресс-службы Управления Народной милиции.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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Армия ДНР учит молодёжь выживать зимой (ВИДЕО)
Семьдесят воспитанников военно-патриотических клубов ДНР приняли участие в трехдневных сборах «Выживание в зимних условиях», организованных при участии Управления Народной милиции.
Возраст участников — от 14 до 20 лет. По результатам эстафеты первое место занял военно-патриотический клуб «Каскад» из города Моспино, на втором — клуб «Витязь» из Амвросиевки, на третьем — клуб «Степные волки» из Иловайска.
Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.
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Куда сбежала «Ополченочка»?
Заголовки всех украинских СМИ последние сутки буквально пестрят новостью — «Легендарная Ополченочка перешла на сторону ВСУ», а украинский телеканал «1+1» в эфире новостной программы ТСН заявил, что «российские кураторы» Дрюк узнают обо всём одновременно с телезрителями из сюжета ТСН.
Давайте разберемся во всем по порядку:
В сюжете ТСН говорится, что Светлана — прототип главной героини кинофильма «Ополченочка», также в сюжете программы ТСН утверждается, что Дрюк тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами. Затем сообщила командованию, что едет по личным делам в Ростов-на-Дону, но перешла на подконтрольную Киеву территорию. Причина перехода на сторону Киева — личная, это пылкая влюблённость в сотрудника украинских спецслужб.
«Ополченочка» — первый художественный фильм, снятый в ЛНР по мотивам реальных событий войны на Донбассе, который рассказывает о женском танковом экипаже и бойцах, вставших на защиту Донбасса в целом. Дата его выхода анонсирована на май 2019 года, — к 5-летию образования Республик и Дню Победы.
Хотя фильм и основан на реальных событиях, он не является биографическим и не рассказывает о конкретно установленных лицах, — все события, происходящие в фильме, изменены.
Также в сюжете ТСН говорится о том, что «Ополченочку» сняли за «Кремлевские деньги», что опять является неправдивой информацией, — ведь информационный спонсор, генеральный партнер и учредитель проекта — Казачья Медиа Группа, которая была основана на территории Луганской Народной Республики людьми, небезразличными к дальнейшей судьбе Донбасса.
Как заявляют учредители проекта, «Украина специально организовала эту провокацию, с целью воспрепятствовать и очернить выход фильма, поскольку реальных рычагов не допустить его выхода у них не было».
«И они решили дискредитировать саму идею фильма, — его главных героев. Надо отдать должное, провокация получилась красивая и эффективная, но она будет иметь нулевую ценность в том случае, если мы фильм закончим. А мы намерены его закончить, и когда его увидит зритель, поймет о том, что сотни тысяч людей ежедневно воюют в окопах, защищая наши жизни, и распространять термин „предательство“ на всех будет неправильно ни политически, ни исторически, ни морально», — отмечают учредители.
«Фильм был снят по реальным событиям, но имена, события и география были изменены. До 2017 года в ЛНР существовал женский танковый экипаж, который является базой для создания данного фильма, кроме того, прототипом главной героини, которую мы использовали в фильме, — является Татьяна Дремова.
После расформирования экипажа одна из его членов перешла служить в ДНР и оказалась в одном экипаже со Светланой „Ветерок“. Сама же „Ветерок“ не имеет никакого отношения к фильму “Ополченочка”».
Мы считаем, что этот фильм должен выйти, потому что измена и предательство одного Власова не должны затемнять подвиг сотен и тысяч Матросовых и Гастелло», — подчеркнули в Медиа Группе.
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