Сводки от ополчения Новороссии 05 марта 2019

Заголовки всех украинских СМИ последние сутки буквально пестрят новостью — «Легендарная Ополченочка перешла на сторону ВСУ», а украинский телеканал «1+1» в эфире новостной программы ТСН заявил, что «российские кураторы» Дрюк узнают обо всём одновременно с телезрителями из сюжета ТСН.

Давайте разберемся во всем по порядку:

В сюжете ТСН говорится, что Светлана — прототип главной героини кинофильма «Ополченочка», также в сюжете программы ТСН утверждается, что Дрюк тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами. Затем сообщила командованию, что едет по личным делам в Ростов-на-Дону, но перешла на подконтрольную Киеву территорию. Причина перехода на сторону Киева — личная, это пылкая влюблённость в сотрудника украинских спецслужб.

«Ополченочка» — первый художественный фильм, снятый в ЛНР по мотивам реальных событий войны на Донбассе, который рассказывает о женском танковом экипаже и бойцах, вставших на защиту Донбасса в целом. Дата его выхода анонсирована на май 2019 года, — к 5-летию образования Республик и Дню Победы.

Хотя фильм и основан на реальных событиях, он не является биографическим и не рассказывает о конкретно установленных лицах, — все события, происходящие в фильме, изменены.

Также в сюжете ТСН говорится о том, что «Ополченочку» сняли за «Кремлевские деньги», что опять является неправдивой информацией, — ведь информационный спонсор, генеральный партнер и учредитель проекта — Казачья Медиа Группа, которая была основана на территории Луганской Народной Республики людьми, небезразличными к дальнейшей судьбе Донбасса.

Как заявляют учредители проекта, «Украина специально организовала эту провокацию, с целью воспрепятствовать и очернить выход фильма, поскольку реальных рычагов не допустить его выхода у них не было».

«И они решили дискредитировать саму идею фильма, — его главных героев. Надо отдать должное, провокация получилась красивая и эффективная, но она будет иметь нулевую ценность в том случае, если мы фильм закончим. А мы намерены его закончить, и когда его увидит зритель, поймет о том, что сотни тысяч людей ежедневно воюют в окопах, защищая наши жизни, и распространять термин „предательство“ на всех будет неправильно ни политически, ни исторически, ни морально», — отмечают учредители.

«Фильм был снят по реальным событиям, но имена, события и география были изменены. До 2017 года в ЛНР существовал женский танковый экипаж, который является базой для создания данного фильма, кроме того, прототипом главной героини, которую мы использовали в фильме, — является Татьяна Дремова.

После расформирования экипажа одна из его членов перешла служить в ДНР и оказалась в одном экипаже со Светланой „Ветерок“. Сама же „Ветерок“ не имеет никакого отношения к фильму “Ополченочка”».

Мы считаем, что этот фильм должен выйти, потому что измена и предательство одного Власова не должны затемнять подвиг сотен и тысяч Матросовых и Гастелло», — подчеркнули в Медиа Группе.

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