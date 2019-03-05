«ФРГ под прицелом французских ракет»: Стариков ответил Германии на предупреждения об угрозе в лице Китая

Вероятность прихода к власти в Германии нового Гитлера такая же, как в 30-е годы, поэтому ФРГ напрасно переживает за Россию, ей стоит беспокоиться о своей безопасности. Политолог Николай Стариков оценил трогательную «заботу» Берлина в связи с возможной угрозой китайских ракет Москве.

Ранее глава Министерства обороны Германии Урсула фон дер Ляйен заявила о том, что китайские ракеты несут прямую угрозу России. По её мнению, Пекин необходимо включить в Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Министр подчеркнула, что Россия находится в зоне поражения китайских ракет средней дальности, поэтому в ее интересах привлечь Поднебесную к тому, чтобы принять участие в этом соглашении. Урсула фон дер Ляйен считает, что единственный способ выстроить отношения с Китаем – это вести активный диалог.

В интервью журналистам «ПолитРоссии» общественный деятель, политолог и писатель Николай Стариков оценил трогательную «заботу» немецкого политика о России. По его мнению, Германии стоит смотреть в другом направлении. В частности, в том, откуда ей угрожает опасность.

«Трогательную «заботу» о безопасности России наши немецкие партнеры проявляют очень давно. Думаю, что исключительно подобной «заботой» было продиктовано нападение Адольфа Гитлера на Советский союз. Второе – между Германией и Францией существует территориальный спор, который касается Эльзас-Лотарингии, поэтому мы смело можем сказать, что ФРГ находится под прицелом французских ракет. А если сейчас эти территориальные споры не активны, и дискуссия не ведется, кто может сказать, что через 20 лет в Германии к власти не придет ещё один Гитлер? Он же во время демократической Веймарской республики стал канцлером Германии, так? Сейчас в ФРГ тоже демократия, значит вероятность прихода к власти Гитлера ровно такая же, как и в 30-е годы. Так что пусть министры обороны Германии и Франции лучше думают о безопасности своего собственного государства», – прокомментировал собеседник «ПолитРоссии».

Напомним, в 1987 году СССР и США подписали Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. К июню 1991 года соглашение было выполнено. СССР уничтожил 1846 ракетных комплексов, Америка – 846. Однако в феврале текущего года президент США Дональд Трамп заявил о приостановке ДРСМД. Поводом стало якобы нарушение со стороны Москвы условий договора. Президент РФ Владимир Путин заявил о зеркальном ответе, добавив, что все предложения России по разоружению «остаются на столе и двери открыты», но потребовал впредь не инициировать никаких переговоров по разоружению.