Сводки от ополчения Новороссии 04 марта 2019
- 12:34 Военнослужащие НМ ЛНР приняли участие в фестивале Время Победы.
- 12:25 СРОЧНО: Обстрелом ВСУ на юге ДНР убит мирный житель.
- 12:03 Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 04 марта 2019.
- 06:39 Командир танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ (ВИДЕО).
- 05:00 Киев ввёл на Донбасс радиоактивную бронетехнику из Чернобыля (ВИДЕО).
- 00:30 Тревожные данные приходят из Донецка: ВСУ стягивают большие силы.
- Вчера 23:14 ВСУ начали обстрел ДНР по всей линии соприкосновения.
- Вчера 22:25 О ситуации на Горловском направлении.
Военнослужащие НМ ЛНР приняли участие в фестивале Время Победы
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
СРОЧНО: Обстрелом ВСУ на юге ДНР убит мирный житель
Около 11 утра 4 марта ВСУ открыли минометный огонь со стороны села Лебединское в направлении Саханки на юге ДНР.
В результате преступных действий украинских оккупантов погиб мирный житель Неплюй Владимир Петрович, 1959 года рождения, проживавший по адресу ул. Конституции, д. 18.
Об этом сообщает Представительство ДНР в СЦКК и в переговорном процессе.
Кроме того, зафиксированы повреждения газопровода и жилых домов 18 и 20 по ул. Конституции, а также столовой по ул. Центральной, которая расположена вблизи детского сада.
Оперативная группа Представительства ДНР в СЦКК выехала на место происшествия. Подробности уточняются.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Обстановка на линии соприкосновения за сутки в ЛНР. 04 марта 2019
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
Командир танкового экипажа ДНР перешла на сторону ВСУ (ВИДЕО)
Украинский телеканал «1+1» в эфире новостной программы ТСН заявил, что командир женского танкового экипажа ДНР Светлана Дрюк перешла на сторону Киева.
Светлана — прототип главной героини кинофильма «Ополченочка», который рассказывает о женском танковом экипаже армии Новороссии да и обо всех женщинах, вставших на защиту Донбасса в целом.
В сюжете программы ТСН утверждается, что Дрюк тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами. Затем сообщила командованию, что едет по личным делам в Ростов-на-Дону, но перешла на подконтрольную Киеву территорию. Причина перехода на сторону Киева — личная, это влюблённость в сотрудника украинских спецслужб.
«Пока, по легенде, я в больнице в России», — говорит женщина на камеру, а ведущая Алла Мазур перед началом сюжета упоминает, что «российские кураторы» Дрюк узнают обо всём одновременно с телезрителями, из сюжета ТСН.
На украинской территории Дрюк, как утверждается, находится давно, огласке историю не предавали из-за того, что в ДНР оставались её дети. Дочь и сын присоединились к матери буквально вчера.
В сюжете утверждается, что с собой Дрюк прихватила некие секретные документы, и называют её «золотым свидетелем для Гааги». В 2014 году, по её собственным словам, она стала начальником штаба дивизиона.
«Это полный шок… Сейчас расскажешь, что ты была диверсантом на самом деле», — говорит украинский журналист.
«Да сейчас что хочешь придумаю», — усмехается Дрюк.
На камеру Дрюк говорит, что готова вернуться на Донбасс и воевать с другой стороны фронта: «Скажут автомат взять — возьму. Скажут сесть на танк — сяду. На украинский танк».
Время покажет, был ли офицер украинских спецслужб влюблён в Дрюк или всё это было лишь добротно исполненной спецоперацией.
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К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Киев ввёл на Донбасс радиоактивную бронетехнику из Чернобыля (ВИДЕО)
В очередной раз всплыла неутешительная правда о призрачной «мощи» украинской армии. В эфире луцкого телеканала АВЕРС бывший боевик «АТО», принимавший участие в операции под Иловайском, Виктор Кривцун рассказал о том, какая техника использовалась в карательной операции.
Неудивительно, что бойцы ВСУ дохли, как мухи и без усилий защитников Донбасса, ведь в боевых действиях участвует не просто старая советская бронетехника, а зараженная радиацией, переброшенная из зоны Чернобыля.
При этом Кривцун отметил, что из военной техники карателей специально были извлечены датчики радиации, чтобы военнослужащие не знали о грозящей им страшной опасности. Подтверждает это сожженная в Иловайском котле бронетехника, где внутри обгоревших танков, БТР и БМП не было ни одного дозиметра. На это обратил внимание и побратим «атошника» Виталий Непеляк.
Можно было бы подумать, что это элементарная халатность при оснащении, но затем всплыли и новые факты.
Участник «АТО» подчеркнул, что позже украинские волонтёры проверяли эту же сожженную бронетехнику ВСУ, но уже с приборами. Оказалось, что радиационный фон зашкаливал. Вряд ли можно назвать совпадением и тот факт, что могильник возле Чернобыля вдруг во время войны опустел, добавил Виктор Кривцун.
Видимо, Порошенко мало списанного металлолома Запада, раз он решил сажать своих карателей на зараженную радиацией технику. Неудивительно, что его армия напоминает сборище цирковых мутантов. Вот только непросыхающий президент Незалежной будет и дальше убеждать всех, что без ВСУ безопасность чуть ли не всего мира под угрозой.
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Алина Кузьмина, специально для «Русской Весны»
На видео с 32:53.
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
Тревожные данные приходят из Донецка: ВСУ стягивают большие силы
Тревожные слухи доходят с севера Донецка — ВСУ стягивают в район Авдеевки значительные силы.
Местные жители и люди, пересекающие КПВВ, рассказывают об огромных колоннах техники ВСУ, которые двигаются в сторону линии разграничения, и усиленных проверках на блокпостах и в целом по городам и посёлкам поблизости от фронта, для проведения которых в Донбасс были переброшены целые подразделения МВД и нацгвардии.
Наши друзья в ополчении также подтвердили, что противник затевает на этом направлении какую-то подлянку, поэтому у них все уже несколько дней все стоят на ушах — в штабах проходят бесконечные совещания, а в подразделениях усиленно получают топливо и боекомплект и проверяют боеготовность.
Похоже, что, как это уже было неоднократно, на этом направлении ожидается обострение. Это означает, что опыт предыдущих попыток наступлений и прочих «жабьих прыжков» ничему не научил «укропов» и они в очередной раз готовы положить десятки и сотни жизней своих солдат ради пиара Порошенко (который очень ему нужен перед выборами) без какого-либо результата.
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В. Букин
К оглавлению | Источник: rusvesna.su
ВСУ начали обстрел ДНР по всей линии соприкосновения
Об этом «Русской Весне» стало известно от представителей ДНР в СЦКК.
Зафиксированы обстрелы со стороны ВСУ по следующим направлениям:
20:40–21:00 — Опытное — г. Донецк (Аэропорт): применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
21:20–21:45 — н. п. Каменка — н. п. Васильевка: применялись крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие;
22:00–22:20 — н. п. Пески — н. п. Жабичево: выпущено 2 мины из 120 мм миномета, 3 гранаты из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:05–22:25 — н. п. Пески — н. п. Веселое: выпущена 1 граната из СПГ, также применялись крупнокалиберные пулеметы;
22:30 — н. п. Широкино — н. п. Саханка: выпущено 2 гранаты из СПГ, 29 гранат из АГС;
22:30 — н. п. Пески — г. Донецк (Вольво Центр): выпущено 4 мины из 120 мм миномета, совершено 40 выстрелов из БМП-2.
«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.
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О ситуации на Горловском направлении
Подборка интервью с бойцами армии ДНР о ситуации на Горловском направлении – обстрелах противника, потерях, активности БПЛА, деятельности снайперов, пропагандистской войне и т.д.
Большая часть описанного, с поправкой на местную оперативно-тактическую обстановку можно наблюдать и на Донецком и на Докучаевском и на Южном направлениях.
О погибшей в результате обстрелов ВСУ жительнице Горловки.
Ну и стоит напомнить, что в эти дни 5 лет назад на Донбассе начиналась “Русская весна”, которая в итоге привела к созданию ДНР и ЛНР, хотя изначально, цели были совсем иные – люди выходили на митинги за воссоединение с Россией, а затем за Новороссию.
5 лет назад в этот день Павел Губарев со своими сторонниками захватил Донецкую ОГА и провозгласил создание Верховного Совета ДНР – первого квази-государственного органа власти ДНР (хотя полноценное строительство государство де-факто началось лишь с осени 2014 года).
За свой выбор “Не быть Украиной”, жители Донбасса сражаются до сих пор и свое право жить в России жители Донбасса заслужили как никто.
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