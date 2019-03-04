Сводки от ополчения Новороссии 04 марта 2019

Украинский телеканал «1+1» в эфире новостной программы ТСН заявил, что командир женского танкового экипажа ДНР Светлана Дрюк перешла на сторону Киева.

Светлана — прототип главной героини кинофильма «Ополченочка», который рассказывает о женском танковом экипаже армии Новороссии да и обо всех женщинах, вставших на защиту Донбасса в целом.

В сюжете программы ТСН утверждается, что Дрюк тайно сотрудничала с украинскими спецслужбами. Затем сообщила командованию, что едет по личным делам в Ростов-на-Дону, но перешла на подконтрольную Киеву территорию. Причина перехода на сторону Киева — личная, это влюблённость в сотрудника украинских спецслужб.

«Пока, по легенде, я в больнице в России», — говорит женщина на камеру, а ведущая Алла Мазур перед началом сюжета упоминает, что «российские кураторы» Дрюк узнают обо всём одновременно с телезрителями, из сюжета ТСН.

На украинской территории Дрюк, как утверждается, находится давно, огласке историю не предавали из-за того, что в ДНР оставались её дети. Дочь и сын присоединились к матери буквально вчера.

В сюжете утверждается, что с собой Дрюк прихватила некие секретные документы, и называют её «золотым свидетелем для Гааги». В 2014 году, по её собственным словам, она стала начальником штаба дивизиона.

«Это полный шок… Сейчас расскажешь, что ты была диверсантом на самом деле», — говорит украинский журналист.

«Да сейчас что хочешь придумаю», — усмехается Дрюк.

На камеру Дрюк говорит, что готова вернуться на Донбасс и воевать с другой стороны фронта: «Скажут автомат взять — возьму. Скажут сесть на танк — сяду. На украинский танк».

Время покажет, был ли офицер украинских спецслужб влюблён в Дрюк или всё это было лишь добротно исполненной спецоперацией.

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