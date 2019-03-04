Новости Украины и Новороссии 04 марта 2019
- 13:11 В «Нафтогазе» боятся полной потери газового транзита (ВИДЕО).
- 08:47 Захарова назвала «правление ряженых» главной трагедией Украины.
- 04:31 На Украине началась целенаправленная травля Порошенко (ФОТО).
- 03:30 Kaк paбoтaeт cxeмa пoдкyпa нищиx.
В «Нафтогазе» боятся полной потери газового транзита (ВИДЕО)
Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев боится, что «Северный поток — 2» сделает невостребованной газотранспортную систему «незалежной».
«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще „Турецкий поток”, который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.
Коболев также подчеркнул потерю Украиной сдерживающего фактора против «российской агрессии» при введении в эксплуатацию «Северного потока — 2» и отметил увеличение вероятности военного конфликта.
«Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», — пояснил он.
Глава «Нафтогаза» при этом надеется построить «классическое партнерство» с европейскими странами.
«Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что», — мечтает Коболев.
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На видео с 23:26
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Захарова назвала «правление ряженых» главной трагедией Украины
Трагедия Украины заключается в том, что на протяжении всех более чем двух десятилетий независимости и суверенитета этого государства там так и не нашлось ни одного серьезного политика, который исходил бы из интересов народа, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Это ряженые. Это люди, которые берут внешние атрибуты национального государства и, прикрываясь ими, проводят просто антиукраинскую политику. И это большая трагедия украинского народа», – сказала Захарова в интервью «Комсомольской правде».
Дипломат подчеркнула, что украинцы являются великим народом, который дал миру огромное количество великих ученых, деятелей культуры, искусства, полководцев. «Но это народ, который был предан собственными политиками», – подчеркнула она.
По словам Захаровой, самое главное заключается в том, чтобы украинский народ обрел у власти людей, которые «хотя бы на момент своего срока пребывания у руля думали не о своих личных интересах, не о своих карманах, не о своих клановых амбициях, а действительно о народе Украины».
Ранее премьер-министр Дмитрий Медведев заверил, что Россия будет готова к диалогу с новым украинским руководством после выборов в этой стране, если и оно будет в нем заинтересовано. Председатель правительства в то же время отметил грубые нарушения в предвыборной кампании на Украине.
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На Украине началась целенаправленная травля Порошенко (ФОТО)
Недавно народный депутат Верховной рады Виталий Куприй сообщил о махинациях в штабе нынешнего президента Украины Петра Порошенко. Он рассказал о том, что команда гаранта выстраивает сеть людей, готовых продать свои голоса за 1000 гривен (примерно 2450 рублей).
«Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за 1000 грн. При этом сами агитаторы получат по 250 грн», — рассказал политик.
И если ранее эта информация хоть как-то скрывалась, то теперь об этом узнают многие украинцы. Дело в том, что у агитационных палаток Порошенко появилась антиреклама, где иронично расписывается, сколько «подкупленные» получат на самом деле.
Украинский блогер Игорь Лютый обнародовал фотографию с изображением транспаранта с текстом «Продай свой голос на 5 лет за 1000 грн. Это 55 копеек/день, и получи отсутствие будущего».
Очевидно, что за распространением антирекламы стоят прямые конкуренты Петра Порошенко. Тем не менее кто-то из них сделал довольно смелый шаг, чтобы понизить рейтинг нынешнего президента.
Не исключено, что в конечном итоге на активистов с плакатами против Порошенко будет объявлена самая настоящая охота.
Ведь ради того, чтобы продолжить занимать пост президента Украины, олигарх готов идти на самые радикальные и опрометчивые шаги. Он уже не раз доказывал это на деле.
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Антон Орловский, специально для «Русской Весны»
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Kaк paбoтaeт cxeмa пoдкyпa нищиx
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