Новости Украины и Новороссии 04 марта 2019

Глава компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев боится, что «Северный поток — 2» сделает невостребованной газотранспортную систему «незалежной».

«Мы потеряем весь транзит. Потому что есть еще „Турецкий поток”, который с большой вероятностью построят и запустят к концу 2019 года», — сказал он в эфире одного из украинских телеканалов.

Коболев также подчеркнул потерю Украиной сдерживающего фактора против «российской агрессии» при введении в эксплуатацию «Северного потока — 2» и отметил увеличение вероятности военного конфликта.

«Этот газопровод нужно анализировать не с точки зрения потерь денег, а с точки зрения военного риска», — пояснил он.

Глава «Нафтогаза» при этом надеется построить «классическое партнерство» с европейскими странами.

«Нам нужно привлечь зарубежные компании в управление украинской ГТС и поделиться с ними доходами и прибылью в обмен на инвестиции, в обмен на приобретение доли, в обмен на поддержку на Западе, на энергоэффективность, много на что», — мечтает Коболев.

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