Сводки от ополчения Новороссии 03 марта 2019

Военнослужащий управления Народной Милиции ДНР Дмитрий «Астрахань» прокомментировал недавно появившиеся в Сети резонансные кадры, на которых ВСУ якобы уничтожают позиции защитников Луганской Народной Республики.

Украинские пропагандисты заявили, что «эффективным» миномётным огнём в конце февраля якобы были поражены замаскированные позиции ЛНР в трёх километра от линии фронта: «Минус один повреждённый танк и [уничтожено] укрытие с личным составом — работа группы К-2 54-й бригады ВСУ», — говорилось в подписи к видеоролику. Эти кадры и заявление и растолковал доброволец Донбасса, военный корреспондент пресс-службы ВС ДНР:

Собрали всех больных и спустили их с цепи.

«С​удя по видео, которые последнее время публикуют придворные волонтёры ВСУ и штаб ООС — всех сумасшедших по всем больницам страны собрали по призыву и дали им доступ к оружию. И к средствам массовой информации.

В этот раз они опубликовали свои галлюцинации, где они уничтожают танки, блиндажи полные личного состава и прочее. Прямо из миномёта и уничтожают.

Я хочу отметить некоторые моменты. Если бы огонь вёлся в действительности по блиндажу и окопанному танку, то им бы ровно ничего бы не было. Ну в принципе. Блиндаж выдерживает прямое попадание 120 миномёта. Танк тем более, но он (а точнее то, что авторы видео выдают за танк) и не получает таковых.

Но на самом деле там просто нет ни того, ни другого. На видео не видно ни следов, ни дыма от буржуек, ничего того, что всегда есть на обжитых позициях. Там даже дорога засыпана нетронутым снегом. А так не бывает. Люди на позициях каким-то образом получают еду и топливо, готовят, ходят из блиндажей на смены.

В общем делают массу вещей, которые нарушают тропинками и следами машин девственный снег. Зато на видео не происходит того, что должно при появлении БЛА (беспилотника, – прим. РВ) над опорным пунктом. Не бегут люди, не стреляют дежурные, вообще никакого движения.

В общем, сложно сказать, где «украинские герои» стреляли из миномёта по ямам прикрытым брезентом (которые назвали танками) и деревьям для этого видео. Но можно точно сказать, что не уничтожили они там НИЧЕГО. Зато показали всем использование миномётов по пустому месту.

В сухом остатке имеем идиотов, которые сами снимают, как они из подлежащего отводу оружия стреляют по явно ничем не угрожающим им предметам и деревьям. Причём идиоты настолько крупные, что они сами выкладывают видео с доказательствами. А это очень плохо, когда страна доходит до того, что тяжёлое оружие попадает к таким людям.

Я даже ссылку на оригинал видео прикреплю, чтоб было видно какое дно пробивают и стрелки, и пропагандисты ВСУ. Понятное дело, там выборы скоро, надо срочно освежать имидж защитников от российского вторжения, рейтинги падают. Опять же, бюджеты и волонтёрские деньги любят пиар, а сборы падают. Ради такого можно и пострелять. А можно и на полигоне у себя пострелять по макетам…» — написал военнослужащий НМ ДНР Дмитрий «Астрахань».​

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