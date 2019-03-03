Спекуляция покойником

Конгрессмены используют имя покойного Немцова для политических спекуляций

На рассмотрение нижней палаты американского парламента Конгресса США внесена резолюция о санкциях за убийство в России оппозиционного политика Бориса Немцова. Авторы документа — глава комитета по международным делам Палаты представителей демократ Элиот Энгель и сенатор-республиканец Майкл Маккол — в своей резолюции они утверждают, что власти РФ скрывают подробности убийства известного политика «с демократическим видением свободной России» и призвали Белый дом провести международное расследование, а также ввести персональные санкции в отношении причастных к гибели Немцова.

Как заявил Энгель, Немцов пополнил длинный список журналистов, гражданских активистов и политических оппонентов российской власти, «убитых приспешниками Путина в их стремлении заставить замолчать всех критиков Кремля». При таком подходе, когда «виновники» определены заранее, «международное расследование», которое, по мнению конгрессменов, должен организовать Белый Дом превращается в пустую формальность, которая должна создать некую видимость «обоснованности» обвинений.

Между тем, нет ни малейших оснований считать Кремль выгодоприобретателем от этого преступления. Рейтинг этого политика был резко отрицательным. Так, Николай Стариков обращал внимание, что Немцов последовательно провалил все федеральные выборы, в которых участвовал на протяжении ВСЕЙ своей политической карьеры. Провалил и выборы на должность сочинского мэра. Единственное достижение — победа в Ярославле и прохождение в областную Думу. Депутатский мандат в ярославском парламенте (при всем уважении к этому славному городу) для политика федерального масштаба — отнюдь не победа, в лучшем случае почетная пенсия.

В сознании большинства россиян Немцов был неразрывно связан с компрадорским, насквозь коррумпированным ельцинским режимом. Результатом этой связи, по всей вероятности, и стали счета в офшорах, размер которых Александр Карабанов, адвокат одной из вдов Немцова — Екатерины Ифтоди, оценил в $1 млрд.

Сибарит, развратник, любитель «дольче вита», он никак не тянул на вождя протеста и обличителя «антинародного режима» и являлся, скорее, «антирекламой» оппозиции. По мнению ряда экспертов, в том числе и западных, Немцов и ему подобные персонажи обеспечили провал «Болотной революции».

Все это говорит о том, что с такого «оппозиционера» Кремль должен был пылинки сдувать, как впрочем, и происходило.

Убийство одного из организаторов т.н. «Марша оппозиции», который все равно оказался провальным, накануне его проведения, да еще напротив Кремля здорово напоминает Коран, «забытый террористами» в машине, в которой они приехали к месту преступления.

К этому можно добавить, что американским парламентариям, видимо, невдомек, что убийцы Немцова не только найдены, но и осуждены.

Возникает вопрос, какая необходимость американским парламентариям раздувать эту малоперспективную с точки зрения здравого смысла и логики тему, да еще с четырехлетним опозданием?

Но логика и здравый смысл не сильно заботят западных политиков и пропагандистов. Они уже давно создали в своем медиа-пространстве свою собственную фантазийную реальность — триллер, в которой роль главного монстра отведена нашей стране и ее руководству.

И, строго говоря, особая правдоподобность уже не имеет особого значения. А тему Немцова на Западе все же в свое время прилично раскрутили, и она ещё не совсем канула в Лету. Вашингтон сегодня стремится максимально демонизировать Россию, используя для этого любые возможности и повод. Причем, как указывалось выше, достоверность и правдоподобие тут не имеют никакого значения.

Конечно, фейковые поводы для санкций и других враждебных действий против нашей страны предназначены не для нас, а для западной и прежде всего американской аудитории. Однако и нам следует сделать весьма серьезный вывод из происходящего, далекий от комизма, как бы нелепо не выглядели американские обвинения.

Подобные санкции не предполагают поиска компромисса, как думали некоторые представители нашего руководства в 2014 года. Это даже не способ давления, а часть прокси- войны, которая ведется против нашей страны. В этой войне можно только капитулировать, признав все, даже самые нелепые и бессмысленные обвинения в свой адрес, и дать себя уничтожить. Или победить.

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Источник: https://nstarikov.ru/club/101193