“Скрипальские чтения”
15:28. 3 марта 2019 Просмотров - 93 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Благодатная тема для троллинга не отпускает.
Время то как летит. Вот уже незаметно и первая годовщина событий в Солсбери подошла. Это знаменательное событие собирается отметить не только мировая политическая и либеральная общественность. Но, и научная решила не оставаться в стороне. Так называемые «Первые Скрипальские чтения», которые пройдут в МГУ, будут приурочены к годовщине отравления Сергея и Юлии Скрипаль.
Как сообщил радиостанции «Говорит Москва» член Научного совета при Совете безопасности РФ и профессор МГУ Андрей Манойло, приглашения на конференцию Александру Петрову и Руслану Боширову отправили с помощью курьеров на «физические адреса».
"…«Было бы очень здорово, чтобы они приняли участие в работе конференции. Мы отправили им приглашения напрямую курьером на их адрес. "
Ещё бы на эту конференцию не пригласить Петрова и Васечкина, Боширова. Ведь они являются можно сказать одними из самых известных знатоков архитектуры Солсбери и его соборов.
Манойло добавил, что в рамках научного мероприятия участники хотят услышать рассказ Петрова и Боширова о технологии информационной войны. По словам организатора, следующие «Скрипальские чтения» планируют провести в Великобритании. Манойло отметил, что попробует организовать их в Солсберийском соборе.
https://amarok-man.livejournal.com/4155279.html – цинк
Надо не останавливаться и учредить премию имени Скрипаля за достижения в сфере информационной войны. Победитель получает возможность выбрать либо поездку со Скабеевой в Солсбери или ужин с Симонян.
Также необходим отдельный приз "Новичок года", для лучшего молодого автора. В качестве спонсора надо привлечь "Нину Риччи".
Церемонию конечно должны вести Петров и Боширов с трансляцией на англоязычной версии Раша Тудей.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4815840.html