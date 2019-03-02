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Остров Даманский. 50 лет назад

21:57. 2 марта 2019 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:


К 50-летию подвига советских пограничников на острове Даманский.







50 лет назад отец в составе ММГ погранзаставы принял участие в защите границы нашей родины. Награждён.

https://fler-du-male.livejournal.com/923407.html – цинк


Описание событий https://mychinaexpert.ru/damanskij-ostrov-konflikt-s-kitaem/#prettyPhoto


Документальный фильм о мартовских боях 1969 года.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4814390.html

Метки: 1969, Видео, герои, даманский, история, Китай, пограничники, ссср

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