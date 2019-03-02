Остров Даманский. 50 лет назад
21:57. 2 марта 2019 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
К 50-летию подвига советских пограничников на острове Даманский.
50 лет назад отец в составе ММГ погранзаставы принял участие в защите границы нашей родины. Награждён.
https://fler-du-male.livejournal.com/923407.html – цинк
Описание событий https://mychinaexpert.ru/damanskij-ostrov-konflikt-s-kitaem/#prettyPhoto
Документальный фильм о мартовских боях 1969 года.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4814390.html