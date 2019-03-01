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Тризна – удел безстрашных и пляс безсмертных. Игорь Полуйчик. Часть 1

11:23. 1 марта 2019 Просмотров - 195 Нет комментариев Опубликовал:

Тризна что такое.

Автор-сказитель – Игорь Полуйчик
Часть 2 – https://youtu.be/XwV0BVecIrA

С середины октября по дюжине городов Руси проведены обряды Тризны для неупокоенных душ воинов и жертв геноцида за последние пятьсот лет. В совокупности из навьего заточения было освобождено 735 214 212 душ. Наша работа направлялась свыше и сопровождалась множеством чудес. Параллельно с этим по стране были в большом количестве активированы кристаллы (агрегаты, места силы, одухотворенные божественные технические устройства).

Общий перечень мероприятий Тризны, прошедших в 2018-2019 годах:

20-21 октября, первый семинар в Волгограде “Оружие Победы”, нота до, цвет красный.
21-22 ноября, второй семинар в Севастополе “Бастион Руси”, нота ре, цвет оранжевый.
23-24 ноября, третий семинар в Керчи “Врата Подземного царства”, нота ми, цвет желтый.
22-23 декабря, четвертый семинар в Екатеринбурге “Сердце Руси”, нота фа, цвет зеленый.
30 декабря, продолжение тризны в Екатеринбурге.
6-8 января, первый поход на Аркаим в соответствии с казачьей воинской традицией.
19-20 января, пятый семинар в Санкт-Петербурге “Прорыв Блокады”, нота соль, цвет голубой и параллельно с ним второй казачий поход на Аркаим.

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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=9weQiHAQk3s

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