Феномен человека / 1 / Рассекреченный спецкурс / Управление информацией

Представляю вашему вниманию первую лекцию спецкурса управления и анализа информации, которую я изучал в 1992 году. По прошествии 27 лет – её уже можно транслировать публично. Я разбил ее на несколько частей для простоты восприятия. Не нужно торопиться и делать поспешные выводы. Послушайте, посмотрите, подумайте. Лекции проводил Вадим Иосифович Тишкевич – ведущий аналитик одного из государственных профильных учреждений нацбеза.