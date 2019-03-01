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Феномен человека / 1 / Рассекреченный спецкурс / Управление информацией

19:06. 1 марта 2019 Просмотров - 88 Нет комментариев Опубликовал:

Представляю вашему вниманию первую лекцию спецкурса управления и анализа информации, которую я изучал в 1992 году. По прошествии 27 лет – её уже можно транслировать публично. Я разбил ее на несколько частей для простоты восприятия. Не нужно торопиться и делать поспешные выводы. Послушайте, посмотрите, подумайте. Лекции проводил Вадим Иосифович Тишкевич – ведущий аналитик одного из государственных профильных учреждений нацбеза.

Источник: https://www.kramola.info/blogs/vlast/fenomen-cheloveka-1-rassekrechennyy-speckurs-upravlenie-informaciey

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