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Сводки от ополчения Новороссии 28 февраля 2019

11:03. 28 февраля 2019 Просмотров - 135 Нет комментариев Опубликовал:

ВАЖНО: С утра ведётся обстрел Горловки, Донецка, ЛНР

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ВАЖНО: С утра ведётся обстрел Горловки, Донецка, ЛНР | Русская весна

Утро начинается с тревожных новостей. С 5.30 ведётся ожесточённый обстрел Горловки с позиций украинских оккупантов.

Об этом «Русской Весне» сообщил глава администрации города Иван Приходько.

В городе уже зафиксированы прилёты украинских снарядов. В частности на Курганке по улице Шашурина, д. 15/52 обстрелом выбито окно, повреждена газовая труба.

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Кроме того, с четырёх часов утра неспокойно и на фронтах ЛНР. Украинские оккупанты ведут миномётный обстрел Калиново, сообщает служба оповещения goves. Звуки этих орудий слышны и на Светлодарском плацдарме.

Дончане в соцсетях делятся информацией о шуме орудий с самого утра: западные районы столицы ДНР, посёлок Трудовские слышат звуки миномётного обстрела с семи часов утра.

«Русская Весна» продолжает следить за ситуацией.

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«Глухарь» в ДНР: Известная российская актриса в полиции Горловки (ФОТО)

«Глухарь» в ДНР: Известная российская актриса в полиции Горловки (ФОТО) | Русская весна

Исполнительница одной из главных ролей в известном телесериале «Глухарь», российская актриса театра и кино Виктория Тарасова с дружеским визитом приехала в Горловку и посетила городское управление полиции.

Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Горловского ГУ МВД Донецкой Народной Республики.

На встрече с правоохранителями актриса отметила, что, примерив на себя офицерский мундир и сыграв роль стража порядка, прониклась глубоким уважением к ежедневному труду, тяготам службы полицейских.

Виктория поздравила сотрудников полиции ДНР с Днём защитника Отечества, пожелала мирного неба и удачи в работе, рассказала о съёмках сериала, о курьёзах на съёмочной площадке, о своих поездках на Кавказ и в Сирию.

Актриса запомнилась зрителям по роли подполковника/полковника Ирины Зиминой в сериале «Глухарь», а также работая ведущей в передаче «6 соток» на телеканале РТР и в телевизионном шоу «Красота по-русски» на НТВ.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Виктория Тарасова неоднократно приезжала на Донбасс и прилетала на авиабазу ВКС России Хмеймим в сирийской Латакии, чтобы оказать поддержку российским военнослужащим, а также она выступала для бойцов ВС РФ из Арктической зоны, для солдат и офицеров наших баз в Киргизии и Армении.

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«Глухарь» в ДНР: Известная российская актриса в полиции Горловки (ФОТО) | Русская весна

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Армия ДНР и «Москва-Донбасс» выполнили важную миссию в «посёлке-призраке» (ВИДЕО)

Армия ДНР и «Москва-Донбасс» выполнили важную миссию в «посёлке-призраке» (ВИДЕО) | Русская весна

26 февраля международная волонтёрская группа «Москва-Донбасс» и представители Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики привезли подарки для детского сада в поселке Степановка, который после боевых действий в 2014 году называли «посёлком-призраком» из-за сильных разрушений.

Здание детского сада сильно пострадало во время боевых действий и непригодно к эксплуатации, поэтому сейчас занятия проводятся в переоборудованном частном доме.

В детский сад были доставлены детские двухъярусные кроватки, чтобы заменить старую мебель, которую коллектив сада эвакуировал из разрушенного здания.

Видео предоставлено «Русской Весне» Народной милицией ДНР.

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Последствия провала ВСУ: бойцы ЛНР передали Украине тело диверсанта (ФОТО)

Последствия провала ВСУ: бойцы ЛНР передали Украине тело диверсанта (ФОТО) | Русская весна

Представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня и активисты общественной организации «Союз ветеранов Афганистана Луганщины» обеспечили эвакуацию украинской стороной тела военнослужащего ВСУ, погибшего при попытке диверсионно-разведывательной группы ВСУ прорваться на территорию Республики.

Об этом сообщили в представительстве.

«Сегодня 27 февраля 2019 г. в районе поселка Новоалександровка, при координации Представительства ЛНР в СЦКК, мониторинге зеркальных патрулей СММ ОБСЕ и представителей Общественной организации „Союз ветеранов Афганистана Луганщины”, представителями украинской общественной организации „Эвакуация-200” осуществлена эвакуация тела военнослужащего вооруженных формирований Украины, погибшего 26 февраля 2019 г. при попытке пересечь линию боевого соприкосновения в направлении позиций Народной милиции ЛНР», — говорится в сообщении.

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Последствия провала ВСУ: бойцы ЛНР передали Украине тело диверсанта (ФОТО) | Русская весна
Последствия провала ВСУ: бойцы ЛНР передали Украине тело диверсанта (ФОТО) | Русская весна
Последствия провала ВСУ: бойцы ЛНР передали Украине тело диверсанта (ФОТО) | Русская весна

 К оглавлению | Источник: rusvesna.su

Защитники Старомихайловки рассказали о провокациях ВСУ в преддверии выборов

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