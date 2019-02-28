Сводки от ополчения Новороссии 28 февраля 2019

Исполнительница одной из главных ролей в известном телесериале «Глухарь», российская актриса театра и кино Виктория Тарасова с дружеским визитом приехала в Горловку и посетила городское управление полиции.

Об этом «Русской Весне» рассказали в пресс-службе Горловского ГУ МВД Донецкой Народной Республики.

На встрече с правоохранителями актриса отметила, что, примерив на себя офицерский мундир и сыграв роль стража порядка, прониклась глубоким уважением к ежедневному труду, тяготам службы полицейских.

Виктория поздравила сотрудников полиции ДНР с Днём защитника Отечества, пожелала мирного неба и удачи в работе, рассказала о съёмках сериала, о курьёзах на съёмочной площадке, о своих поездках на Кавказ и в Сирию.

Актриса запомнилась зрителям по роли подполковника/полковника Ирины Зиминой в сериале «Глухарь», а также работая ведущей в передаче «6 соток» на телеканале РТР и в телевизионном шоу «Красота по-русски» на НТВ.

Как ранее сообщала «Русская Весна», Виктория Тарасова неоднократно приезжала на Донбасс и прилетала на авиабазу ВКС России Хмеймим в сирийской Латакии, чтобы оказать поддержку российским военнослужащим, а также она выступала для бойцов ВС РФ из Арктической зоны, для солдат и офицеров наших баз в Киргизии и Армении.

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