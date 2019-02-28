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Бионическая рука Festo

21:18. 28 февраля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал:


Промо-ролик бионической роботизированной руки "Festo".



Рука использует встроенный искусственный интеллект для самообучения путем проб и ошибок.
Оптимальные варианты действий передаются на облачный сервис, который используется для обновления других изделаний.
Вместо костей в руке используются плотные трубки наполненные воздухом, которые позволяют имитировать более естественные движения пальцев и кисти.







Подробнее про руку https://www.festo.com/group/en/cms/13508.htm

По наводке с Вотта.

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4810141.html

Метки: Видео, робототехника, технологии

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