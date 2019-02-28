Бионическая рука Festo
21:18. 28 февраля 2019 Просмотров - 95 Нет комментариев Опубликовал: feedmatic
Промо-ролик бионической роботизированной руки "Festo".
Рука использует встроенный искусственный интеллект для самообучения путем проб и ошибок.
Оптимальные варианты действий передаются на облачный сервис, который используется для обновления других изделаний.
Вместо костей в руке используются плотные трубки наполненные воздухом, которые позволяют имитировать более естественные движения пальцев и кисти.
Подробнее про руку https://www.festo.com/group/en/cms/13508.htm
По наводке с Вотта.
Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/4810141.html