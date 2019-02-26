С 8 лет он сам ухаживал за парализованной матерью. Сегодня Владу Кудряшову 23 года…

История маленького ребенка из небольшого городка Добрянка под Пермью в свое время поразила неравнодушных телезрителей. О Владе Кудряшове говорили на всех телеканалах. Журналисты рассказывали о мальчике, который сам ведет домашнее хозяйство и ухаживает за полупарализованной матерью.

Детство ребенка не было безоблачным. Через несколько лет после рождения Влада, его отец начал пить. Матери, Татьяне Кудряшовой, пришлось уйти от него и поселиться с ребенком в старом деревянном бараке.

Они жили бедно, но счастливо. Пока женщину не хватил инсульт, после которого ее парализовало. Отца мальчика к тому времени уже не было в живых, он сгорел во время пожара.

Мальчику было всего 8 лет, его хотели отправить в детский дом. Но он был против и настаивал на своей самостоятельности. Соседка оформила над Владом опекунство, чтобы уладить вопросы с органами опеки. Это были бумажные формальности, в действительности ребенок остался сам на сам со своими проблемами.

СМИ узнали о Владе, когда ему уже исполнилось 16. От новости оторопели даже толстокожие чиновники. Всё детство ребенок самостоятельно убирал в доме, готовил еду, ухаживал за матерью, мыл, кормил и переодевал ее.

Был период, когда Татьяне стало хуже и она перестала говорить. Тогда Влад вооружился книгами и каждый вечер сидел с мамой, заново обучая читать и произносить слова. Полноценного лечения сын матери обеспечить не мог, но и ухудшения состояния не допускал. Женщина заговорила.

При всём этом Влад не ставил крест и на себе. Он делал серьезные успехи в гиревом спорте. Еще в школе познакомился со своей будущей спутницей. Отличница и отстающий ученик полюбили друг друга и стали парой.

Чувства девушки оказались настолько сильными, что она со своей матерью вскоре начала помогать Владу в уходе за Татьяной.

Это видео было снято, когда Кудряшов еще учился в школе. Сегодня ему 23 года, он стал взрослым мужчиной, выучился на сварщика, чтобы работать в родном городе и не расставаться с больной матерью.

Чиновники подарили семье квартиру, куда Влад перевез мать. Влад трудится не покладая рук и с оптимизмом смотрит в будущее. Он уверен, что у них с матерью всё будет хорошо. Его история заставляет восторгаться человеческой стойкостью.

Если родители не отказываются от детей, когда те рождаются физически неполноценными, так почему же дети должны отказываться от родителей? Влад пример именно такого ребенка с развитым чувством сыновнего долга.

Источник: http://nashaplaneta.su/news/s_8_let_on_sam_ukhazhival_za_paralizovannoj_materju_segodnja_vladu_kudrjashovu_23_goda/2019-02-26-65174