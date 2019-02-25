Липчанин потребовал от Дмитрия Медведева 1 млн рублей из-за повышения пенсионного возраста.

В такую сумму мужчина оценил свои моральные страдания

Житель Липецка подал в суд на Дмитрия Медведева.

51-летний россиянин потребовал с главы правительства РФ миллион рублей в качестве компенсации морального вреда из-за повышения пенсионного возраста.

На заседании истец заявил, что его права и свободы нарушены изменениями в законодательстве - из-за реформы мужчина будет вынужден работать на пять лет дольше. При этом россиянин привел статистику, согласно которой средняя продолжительность жизни в России составляет 67,5 лет. В связи с этим, по мнению истца, он может не дожить до получения пенсии.

Мужчина считает, что выйдя на пенсию на пять лет позже, он не сможет уделять достаточно внимания своим внукам, ведь ему придется работать, «чтобы не умереть от голода и иметь возможность оплачивать коммунальные платежи». Также россиянин считает, что повышение пенсионного возраста ограничит для молодежи возможности устроиться на работу, «так как их потенциальные рабочие места будут заняты людьми старшего возраста».

- С учетом продолжающейся автоматизации и роботизации производственных и трудовых процессов все это приведет к дальнейшему увеличению напряженности на рынке труда по всей стране, - приводит сайт Gorod48.ru слова россиянина.

Ответчик на заседание не явился, хотя был уведомлен о разбирательстве. Вместо Дмитрия Медведева в суде выступал представитель Министерства труда и социальной защиты России. Он напомнил, что в Конституции не прописана максимальная планка пенсионного возраста.

- Повышение уровня пенсионного обеспечения, несмотря на проводимые государством мероприятия по увеличению пенсий, остается актуальным для всех категорий пенсионеров. Государство в рамках законодательства Российской Федерации принимает соответствующие меры по улучшению материального положения пенсионеров. В качестве одного из путей обеспечения увеличения размеров пенсий всех категорий пенсионеров в Российской Федерации принято решение о повышении пенсионного возраста выхода на пенсию граждан, - указано в ответе из Министерства труда.

Суд отказал истцу в выплате денег, сославшись на то, что мужчина не смог доказать, что действия Дмитрия Медведева причинили моральный вред жителю Липецка.

Напомним, что в России женщинам пенсионный возраст повысили с 55 до 60 лет, а мужчинам - с 60 до 65 лет.

Источник: https://gorod48.ru/news/1499377/