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Сводки от ополчения Новороссии 24 февраля 2019

17:28. 24 февраля 2019 Просмотров - 217 Нет комментариев Опубликовал:

Пленный военнослужащий сообщил о росте числа небоевых потерь в рядах ВСУ в Донбассе – Безсонов

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Миссия ОБСЕ заметила на Донбассе четыре неопознанных реактивных самолёта

Миссия ОБСЕ заметила на Донбассе четыре неопознанных реактивных самолёта | Русская весна

На прошлой неделе, в период с 21 февраля, наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксировала на территории республик Донбасса пролеты реактивных самолетов. Всего было выявлено четыре воздушных борта военного класса.

Полеты самолетов фиксировались в 20 километрах от Донецка, неподалёку от населенного пункта Ласточкино.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ по итогам недели с 18 по 24 февраля.

Наблюдатели уточнили, что неопознанные самолеты приближались к линии разграничения сторон, очевидно, для мониторинга ситуации.

«Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкиным (19 км северо-западнее Донецка) с севера на юг, а затем повернули на юго-запад на высоте около 3000 футов (915 метров)», — сообщает миссия ОБСЕ.

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Новый кадры с места подрыва автомобиля с мирными жителями Донбасса возле КПВВ “Еленовка”

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ВСУ атакуют ДНР под Мариуполем (ВИДЕО)

ВСУ атакуют ДНР под Мариуполем (ВИДЕО) | Русская весна

Офицер НМ ДНР с позывным «Блэк» рассказал военному корреспонденту пресс-службы Управления Народной милиции ДНР о ситуации в посёлке Коминтерново под Мариуполем.

Украинские боевики целенаправленно атакуют инфраструктуру посёлка, чтобы выжить из него мирных жителей.

Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.

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