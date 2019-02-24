Сводки от ополчения Новороссии 24 февраля 2019
- 18:15 Пленный военнослужащий сообщил о росте числа небоевых потерь в рядах ВСУ в Донбассе – Безсонов.
- 16:23 Миссия ОБСЕ заметила на Донбассе четыре неопознанных реактивных самолёта.
- 11:19 Новый кадры с места подрыва автомобиля с мирными жителями Донбасса возле КПВВ “Еленовка”.
- 01:30 ВСУ атакуют ДНР под Мариуполем (ВИДЕО).
Пленный военнослужащий сообщил о росте числа небоевых потерь в рядах ВСУ в Донбассе – Безсонов
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Миссия ОБСЕ заметила на Донбассе четыре неопознанных реактивных самолёта
На прошлой неделе, в период с 21 февраля, наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксировала на территории республик Донбасса пролеты реактивных самолетов. Всего было выявлено четыре воздушных борта военного класса.
Полеты самолетов фиксировались в 20 километрах от Донецка, неподалёку от населенного пункта Ласточкино.
Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ по итогам недели с 18 по 24 февраля.
Наблюдатели уточнили, что неопознанные самолеты приближались к линии разграничения сторон, очевидно, для мониторинга ситуации.
«Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкиным (19 км северо-западнее Донецка) с севера на юг, а затем повернули на юго-запад на высоте около 3000 футов (915 метров)», — сообщает миссия ОБСЕ.
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Новый кадры с места подрыва автомобиля с мирными жителями Донбасса возле КПВВ “Еленовка”
К оглавлению | Источник: www.youtube.com
ВСУ атакуют ДНР под Мариуполем (ВИДЕО)
Офицер НМ ДНР с позывным «Блэк» рассказал военному корреспонденту пресс-службы Управления Народной милиции ДНР о ситуации в посёлке Коминтерново под Мариуполем.
Украинские боевики целенаправленно атакуют инфраструктуру посёлка, чтобы выжить из него мирных жителей.
Видео предоставлено «Русской Весне» пресс-службой УНМ ДНР.
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