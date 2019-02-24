Сводки от ополчения Новороссии 24 февраля 2019

На прошлой неделе, в период с 21 февраля, наблюдательная миссия Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе фиксировала на территории республик Донбасса пролеты реактивных самолетов. Всего было выявлено четыре воздушных борта военного класса.

Полеты самолетов фиксировались в 20 километрах от Донецка, неподалёку от населенного пункта Ласточкино.

Об этом сообщается в отчете миссии ОБСЕ по итогам недели с 18 по 24 февраля.

Наблюдатели уточнили, что неопознанные самолеты приближались к линии разграничения сторон, очевидно, для мониторинга ситуации.

«Четыре военных реактивных самолета пролетели над Ласточкиным (19 км северо-западнее Донецка) с севера на юг, а затем повернули на юго-запад на высоте около 3000 футов (915 метров)», — сообщает миссия ОБСЕ.

Читайте также: ВСУ атакуют ДНР под Мариуполем (ВИДЕО)