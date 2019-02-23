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«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО)

13:55. 23 февраля 2019 Просмотров - 169 Нет комментариев Опубликовал:
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна

В День защитника Отечества Министерство обороны РФ презентовало подборку открыток, в которую вошли изображения военнослужащих разных родов войск и знаковых образцов российской военной техники с оригинальными подписями.

«Яркие, необычные, цепляющие, афористичные. Остроумные и жизнеутверждающие, трогательные и воодушевляющие — эксклюзивные онлайн-открытки.

Поздравьте своих родных и близких, друзей и подписчиков, подобрав подходящие слова и поделившись публикациями с теми, кому вы хотите сделать приятное в этот день», — предлагают на странице ведомства в одной из социальных сетей.

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«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна
«Ракетные войска — любая цель близка!»: Минобороны презентовало открытки к 23 февраля (ФОТО) | Русская весна

Источник: https://rusvesna.su/news/1550904054

Метки: Новости

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