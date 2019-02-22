Сводки от ополчения Новороссии 22 февраля 2019

В редакцию «Русской Весны» поступило заявление совета командиров Союза добровольцев Донбасса.

В связи с недавним заявлением Максима Шевченко, вызвавшим большое возмущение в добровольческой среде, хотелось бы заявить следующее: сравнения с Гитлером и Муссолини, намеки на то, что добровольцы, которые не жалея собственной жизни защищали мирное население Донбасса, — это «искусственные ветераны искусственно созданной войны», вызывают вопросы о духовной близости Шевченко и бандеровцев на Украине.

Именно там принято обвинять в своих преступлениях ополчение и добровольцев Республик. Именно официальный Киев использует Геббельсовские методы пропаганды.

Именно на Украине борются с памятью о героях, защитивших нашу общую Родину и весь мир от коричневой чумы, поглотившей всю Европу в тридцатых — сороковых годах прошлого столетия. Именно там навязывают нацистскую идеологию детям.

Называя войну искусственной, Шевченко автоматически оправдывает убийц и террористов, потому что тогда искусственными являются разорванные в клочья дети, убитые женщины.

Добровольцы массово поехали на Донбасс только после того, как были сожжены люди в Одессе, которые, по словам Шевченко, тоже являются искусственными. Когда была убита Горловская Мадонна вместе со своим ребёнком, которую Шевченко тоже назвал искусственной, и в таком случае таким же искусственным является фашистский режим Украины.

Таким образом, Шевченко просто оправдал убийц. Что касается критики по поводу людей во власти. Этим он оскорбил далеко не только добровольцев.

Он оскорбил всю Россию. Ведь фашистский режим в Германии стал возможен не благодаря Гитлеру, а благодаря тем настроениям среди олигархов и населения, которые в итоге и привели к триумфу фашизма.

И в этой ситуации всплывает истинное лицо Шевченко как реального сторонника украинского фашизма.

Не зря ранее говорили, что фашизм будущего будет называться антифашизмом, что Шевченко и продемонстрировал, встав плечом к плечу с убийцами и террористами. И найдя им слова оправдания.

Добровольцы, которые не дали идеям Бандеры, идеям Гитлера и Муссолини восторжествовать на территории бывших Юго-Восточных областей Украины, заявляют решительный протест их сравнению с фашистскими боевиками.

Тысячи наших товарищей, которые не побоялись приехать на защиту Донбасса, имеют разное мировоззрение. Разное вероисповедание и разное гражданство. Но цель была одна — сберечь. Сберечь людей от гибели, сберечь Республики от уничтожения, сберечь Донбасс от фашистов! Многие наши товарищи отдали за это свою жизнь.

Бородай Александр — Председатель Правления СДД, Герой ДНР, экс-премьер-министр ДНР;

Пинчук Андрей — Руководитель СДД, Герой ДНР, к.п.н., экс-глава госбезопасности ДНР, Председатель Совета командиров СДД;

Шевченко Юрий — заместитель председателя Совета командиров СДД, экс-командир бригады «Призрак»;

Сосонный Алексей — член Совета командиров СДД, экс-командир батальона «Викинг»;

Юрий Данильцев — Главный ревизор СДД, экс-заместитель главы госбезопасности ЛНР, член Совета командиров СДД;

Кулыгина Ольга — член Правления СДД, руководитель медико-социального комитета СДД, к.б.н.;

Илютенко Александр — руководитель Сибирского отделения СДД, экс-командир БТГр Южного Фронта ДНР, экс-начальник штаба 1 МСБ 9 полка ДНР, член Совета Командиров;

Кукарин Сергей — экс-начальник межрайонного отдела МГБ ДНР, член Совета командиров СДД;

Захаров Роман — член Совета командиров СДД;

Заплатин Виктор — уполномоченный представитель СДД на Балканах, Верховный атаман Балканского казачьего войска, экс-заместитель командующего Пограничных войск ЛНР;

Устюжанин Александр — 1-я интербригада, группа «Искра», руководитель Курганского отделения СДД, член Совета командиров СДД;

Гайдей Александр — экс-командир подразделения «Рим», член Совета командиров СДД;

Свинухов Александр — экс-начальник особого отдела батальона «Керчь», член Совета командиров СДД;

Токарев Евгений — ДРГ «Че Гевара», член Совета командиров СДД;

Тютерев Александр — экс-заместитель начальника УСО ГП ДНР, член Совета командиров СДД;

Еналдиев Тамерлан — уполномоченный представитель СДД по ЮФО, член Совета командиров СДД;

Хавченко Дмитрий — руководитель Крымского отделения СДД, член Совета командиров СДД;

Евгений Резников — экс-заместитель командира Горловского гарнизона; экс-начальник учебного центра ВВ МВД ДНР; экс-советник по безопасности главы администрации Горловки, член Совета командиров СДД;

Додонов Павел Евгеньевич — региональный руководитель СДД по Ярославской области, член Совета командиров СДД;

Оккерт Тимур — руководитель Ростовского отделения СДД, экс-командир подразделения «Мираж-1», член Совета командиров СДД;

Пугачев Олег — экс-зам. командира «Спарты», член Совета командиров СДД;

Аносов Виктор — член Правления СДД, экс-начальник военной полиции ДНР, заместитель председателя Совета командиров СДД;

Воротнев Дмитрий — руководитель Южноволжского отделения (Волгоград) СДД, экс-командир группы «Топаз», и.о. командира батальона «Степь», член Совета Командиров;

Леньшин Роман — член Правления СДД, экс-командующий Пограничных войск ЛНР;

Богуневич Олег — экс-замполит роты разведки бригады «Кальмиус»; экс — замполит батареи управления арт.разведки бригады «Кальмиус», заместитель руководителя Уральского отделения СДД;

Орлов Станислав — экс-командир Горловской развед.роты, член Совета командиров СДД;

Марков Алексей — командир батальона «Призрак», член Совета командиров СДД;

Авидзба Ахра — член Совета командиров СДД, Герой ДНР, экс-командир бригады «Пятнашка».

Щедринов Дмитрий — начальник УСО ГП ДНР, член Совета командиров СДД;

Воронков Евгений — заместитель руководителя Северного отделения СДД, член Совета Командиров СДД;

Кузин Андрей — командир батальона «Пятнашка», член Совета командиров СДД;

Дьяконов Николай — член Правления СДД, член Совета командиров СДД;

Медведев Александр Владимирович — член Совета командиров СДД.

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