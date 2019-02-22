Ольга Михневич про beauty-блогинг и коммунизм. По-живому

Разговор с beauty-блогером Ольгой Михневич (RedAutumn).



Канал Ольги про книги:

https://www.youtube.com/channel/UCbu6…



Содержание беседы:

0:39 Про актуальность темы красоты

2:58 О выборе пути beauty-блогера

8:15 Натуральная красота больше не в моде?

9:43 Почему “Красная осень” (RedAutumn)?

12:14 Про отношение beauty-блогера к СССР и формирование социалистических взглядов

18:49 Блогеры и производительные силы

22:46 О канале про книги RedAutumnBooks

26:32 Что читать?

30:15 О социальной ответственности блогера и пропаганде

33:42 Почему будущее за красным цветом?

37:19 Как можно сочетать коммунистические взгляды и необходимость продавать?

41:57 Косметика как способ продать себя дороже

44:34 Про феминизм и семью

1:00:05 О либералах и журналистике

1:02:50 Когда будет революция?



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#поживому #КонстантинСемин #RedAutumn

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=Y4jmoVmpm94