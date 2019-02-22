Ольга Михневич про beauty-блогинг и коммунизм. По-живому
Разговор с beauty-блогером Ольгой Михневич (RedAutumn).
Канал Ольги про книги:
https://www.youtube.com/channel/UCbu6…
Содержание беседы:
0:39 Про актуальность темы красоты
2:58 О выборе пути beauty-блогера
8:15 Натуральная красота больше не в моде?
9:43 Почему “Красная осень” (RedAutumn)?
12:14 Про отношение beauty-блогера к СССР и формирование социалистических взглядов
18:49 Блогеры и производительные силы
22:46 О канале про книги RedAutumnBooks
26:32 Что читать?
30:15 О социальной ответственности блогера и пропаганде
33:42 Почему будущее за красным цветом?
37:19 Как можно сочетать коммунистические взгляды и необходимость продавать?
41:57 Косметика как способ продать себя дороже
44:34 Про феминизм и семью
1:00:05 О либералах и журналистике
1:02:50 Когда будет революция?
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