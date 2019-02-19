В России будет создан реестр отечественных семян

По некоторым видам сельскохозяйственных культур зависимость России от зарубежного посадочного материала достигает 80 процентов, что ставит под серьёзную угрозу продовольственную безопасность страны. На этой неделе на встрече руководства Совета Федерации с премьер-министром Дмитрием Медведевым принято решение о создании единого реестра отечественных семян новых сортов. Кроме того, подготовку учёных-селекционеров начнут ведущие аграрные вузы. Эти меры содержались в предложениях сенаторов и уже одобрены Правительством.

Невозможно огромный многотонный корабль одномоментно остановить и развернуть на другой курс. Так и государственная махина: слишком громоздка, чересчур инертна. И жизнь на протяжении уже десятилетий нам доказывает, что финансово-экономический блок Правительства РФ, который, кстати, не подчиняется напрямую Президенту, шёл прямым курсом на разрушение страны. Развернуть его – задача, прямо скажем, не из лёгких. Однако буквально в последние несколько лет в мире на уровне глобального управления произошло что-то такое, что вынуждает силуано-медведевский блок пересматривать свои действия в отношении России. Можно сказать, что поступки правительства – предсмертные судороги либерализма в нашей стране. Хотя их амплитуда, порой, может быть весьма значительной – см. антинародную пенсионную реформу. И тем не менее… тем не менее – поворот в сторону от прежнего курса наметился. Худо-бедно. Наверняка больше подробностей мы узнаем завтра – во время оглашения послания Президента. Один из примеров означенного разворота – ниже. Рассматриваемый вопрос напрямую вписывается в комплекс мер не только по обретению Россией суверенитета, но на кону – значительное усиление нашей страны в мире. Как единственной державы, способной удержать мир от сваливания в непоправимую глобальную катастрофу.



Что же ещё предполагается сделать для развития отечественного семеноводства, разбиралась «Парламентская газета».

Ставить конкретные цели

«Не может не беспокоить, что отечественный агросектор, показывающий все последние годы серьёзный рост производства, продолжает использовать в основном импортный посадочный материал для выращивания самых распространённых сельскохозяйственных культур», — отмечает глава Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров.



Доля импортных семян в картофелеводстве сегодня достигает 50 процентов, в подсолнечнике — 80, в сахарной свёкле практически 95 процентов! При этом зарубежные компании продают нашим аграрникам сорта семян, не подлежащие воспроизводству.



В результате российские аграрии вынуждены ежегодно приобретать новые партии семян и комплекты необходимых для их использования средств механизации и химизации.

Не меньшее беспокойство вызывает низкое качество посадочного материала и засорённость семян. «Доля некондиционных семян при высеве достигает 30 процентов. А это потери урожая на миллиарды рублей», — говорит Алексей Майоров. В Правительстве о проблеме с импортозамещением в семеноводстве знают.



Так, в новую Доктрину продовольственной безопасности страны, разработанную Минсельхозом, включены меры по наращиванию производства собственного посадочного материала. Сенаторы, правда, не во всём согласны с ведомством.

«Нас не удовлетворяет расплывчатость целей, которые ставятся в доктрине, - сообщил Алексей Майоров. – Что такое довести долю отечественных семян к 2025 году до 75 процентов? Это сродни средней температуре по больнице. Необходимы показатели импортозамещения по каждой культуре — свёкле, подсолнечнику, картофелю и так далее. По каждому из направлений следует предусмотреть соответствующее финансирование».

В Правительстве обещают замечания сенаторов учесть. Кроме того, уже утверждены отдельные подпрограммы импортозамещения по семенам картофеля и свёклы. На первую выделяют 11 миллиардов рублей, на вторую — 2,4 миллиарда.



Оперативность Правительства в этом вопросе можно только приветствовать, однако не все проблемы отечественного семеноводства решаются просто.

Коттеджи вместо селекционной станции

«Семенная селекция требует специально подготовленных почв и климатических условий», — разъясняет сенатор Сергей Лисовский.



В России с её огромной территорией пригодных для селекции земель не так много. Голландия не случайно стала «страной тюльпанов», ведь только там есть приспособленные для цветочной селекции почвы.



А вот новые сорта картофеля в Европе можно выводить только на Балтийском побережье — постоянно дующий морской бриз уничтожает вредителей.

В опытные земли в нашей стране вложен труд нескольких поколений энтузиастов-селекционеров. Поэтому разбазаривание таких земель — это не просто бесхозяйственность, а преступление.

«Оставшиеся без государственного финансирования отечественные селекционные станции не смогли содержать опытные земли (их возделывание крайне затратное дело). В результате эти земли с благословения местных властей оказались под коттеджной застройкой», — отмечает сенатор.



По его мнению, в закон о семеноводстве необходимо вносить поправки, обеспечивающие господдержку селекционным станциям, а также строительство новых. В нижней палате также обеспокоены судьбой опытных земель ранее принадлежащих селекционным станциям.

«В опытные земли в нашей стране вложен труд нескольких поколений энтузиастов-селекционеров. Поэтому разбазаривание таких земель — это не просто бесхозяйственность, а преступление, — считает первый заместитель председателя Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Плотников.



— Поэтому мы намерены добиваться придания особого статуса опытным землям и отнесения их к категории стратегических, обеспечивающих безопасность государства. Речь об этом пойдёт при обсуждении закона о земельном зонировании, который Правительство в скором времени намерено внести».

У семеноводов появятся авторские права