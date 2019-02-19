Простое искусство не быть несчастным

В романе Германа Гессе «Сиддхартха» главный герой и его друг покидают дом, отрекаясь от всех владений, чтобы найти духовное просветление.



Они решают жить в дороге, без крыши над головой, путешествуя от известного к неизвестному. Это нелёгкая жизнь, но это их выбор.



Когда они голодны, они голодают. Когда они свободны, они медитируют. Когда они ищут ответы, они ждут. И по мере того как они перемещаются с места на место, они всё больше и больше зацикливаются на своей цели.



В конце концов, их пути расходятся – это происходит из-за встречи с самим Буддой. Услышав легенды о Просветлённом, они решили во что бы то ни стало найти его. Они оба впечатлены спокойствием, уравновешенностью и глубиной учений Будды. Друг, Говинда, остаётся, чтобы стать его учеником, в то время как Сиддхарта решает продолжить поиски.



Со временем он поселяется в большом городе, влюбляется в женщину и становится успешным бизнесменом. Это, естественно, не приносит ему удовлетворения, и он уходит. Его последнее пристанище – небольшой домик у реки, где он живёт вместе с паромщиком.



Паромщик – простой, спокойный человек, обладающий негласной мудростью, которая привлекает всех, кого он встречает. Живя вместе с ним, после многих лет волнений и страданий, вызванных поисками, Сиддхартха, наконец, обретает покой.



В конце своей жизни Говинда, который продолжает искать просветления, узнаёт о пожилом паромщике, который знает ответы на все вопросы. Этим паромщиком является Сиддхартха.



Когда Говинда говорит своему старому другу, что он по-прежнему продолжает искать, тот делится тем, что он узнал за всё это время: «Когда кто-то ищет, – говорит Сиддхартха, – его глаза видят только то, что он ищет, и он ничего не может найти, потому что он всегда думает только о том, что ищет, потому что у него только одна, потому что он одержим этой целью. Искать средства – иметь цель. Находить средства – быть свободным, открытым и не иметь цели».



Проблемная зона фиксации



История Сиддхартхи и его друга разворачивается в мире, сильно отличающемся от того, в котором мы живём. Это упрощённый мир, где разум раскачивает меньше сил.



Однако их поиски – это не самое здоровое, что вы можете преследовать. Но стремление к удовлетворению, по правде говоря, намного лучше, чем многие вещи, которых мы желаем сегодня – деньги, статус, удовольствия.



Однако ключевая проблема одна и та же. Это корень всех страданий.



Счастье – или, точнее, отсутствие несчастья – является продуктом отношений, которые существуют между нашими субъективными ожиданиями и объективной реальностью. В долгосрочной перспективе ощущение мирной удовлетворённости сводится к объективной реальности, дающей нам больше, чем наши субъективные ожидания.



Мы все обладаем некоторым влиянием на то, что эта реальность может предложить, однако многие вещи всё равно находятся вне нашего контроля. Единственное решение, таким образом – корректировка наших ожиданий путём управления собственными желаниями.



В некоторых духовных традициях, таких как буддизм, ответ – в широком смысле этого слова – минимизировать, а если возможно, избавиться от желаний. Не только от тех, которые связаны с пороками, но и от тех, которые ведут к бесконечному процессу поиска, как в случае с Сиддхартой и Говиндой.



К сожалению, вероятность того, что среднестатистический человек откажется от желаний и обретёт просветление, является низкой. Тем не менее, то, чему способен научиться каждый и что является здоровым шагом в правильном направлении – это расширить зону фиксации.



Мы все чего-то хотим. Однако большинство из этих вещей являются спорными.



Конечно, появление большего количества денег в вашей жизни может сделать её лучше, а случайно выигранный приз или одобрение, полученное от того, кем вы восхищаетесь – стать жизнеутверждающими, но если в мире есть люди, которые способны обходиться без этих вещей, то, вероятно, и вам это тоже под силу.



Когда мы чего-то желаем, мы зацикливаемся на этом. Мы тратим на это своё время и ментальную энергию, и в процессе у нас развивается односторонняя одержимость, которая приводит к страданиям всякий раз, когда реальность не соответствует. Это относится как к желанию быть более уверенным в себе, так и к поискам конкретного удовольствия.



Единственный способ не попасть в эту ловушку – расширить зону своей фиксации, когда наступит время. Это значит ослабить определение собственных желаний, чтобы они соответствовали обратной связи, предоставляемой объективной реальностью. И это возможно, только если вы готовы сделать шаг назад и отпустить.



Чтобы уменьшить масштаб и настроить свои субъективные ожидания, нужно быть свободным от страданий.



Лучшие вопросы – лучшая жизнь



Одна из причин, по которой мы зацикливаемся на вещах, а затем с трудом отпускаем их, заключается в том, что мы начинаем с неправильных вопросов.



Почти всё, что побуждает вас к действию, начинается с вопроса, осознаёте ли вы это или нет. Суть заключается в том, что прежде чем захотеть получить ответ, вы должны сначала понять, что вы ищите.



Большинство вещей, к которым мы стремимся, являются заимствованными идеями. Культура и социально-экономические силы формируют наш разум ещё до того, как мы созреем и поймём, что лучше для нас. К тому времени, когда мы повзрослеем, многие из идей настолько глубоко внедрятся в нас, что мы даже не будем этого осознавать.



Вопрос о смысле, например, является одним из таких случаев. В западном мире мы становимся всё более нерелигиозными. Религия приходит в упадок. Вы можете отличать плохое от хорошего, но, в любом случае, это поднимает вопрос: в чём смысл жизни? Что на самом деле имеет значение? Почему?



В преимущественно религиозной среде ответ на эти вопросы настолько очевиден, что даже если они время от времени занимают ваш ум, они на самом деле не вызывают страданий, потому что ваша существующая вера даёт вам ответ. В нерелигиозной среде, однако, эти вопросы заводят многих в спираль нигилизма, убеждённость в том, что ничто не имеет значения. Это вызывает много неоправданной боли.



Есть ещё третий подход, сформулированный Аланом Уоттсом: «Если Вселенная бессмысленна, то таким является и это утверждение… Смысл и цель танца – танцевать его».



Переосмысливая контекст, мы полностью отрицаем проблему, которая в данном случае представляет собой потенциальную боль жизни в бессмысленном мире. Как утверждает Уоттс: кто вы такие, чтобы зацикливаться на смысле мира, который просто есть? Мира, который вы даже не понимаете? Возможно, вы смотрите не через ту призму. Может быть, ваш мозг не способен задавать правильные вопросы.



Вопросы создают контекст; контекст определяет границы; границы определяют фиксацию; фиксация, в свою очередь, ограничивает или усиливает вашу субъективную способность жить так, чтобы либо притягивать, либо отталкивать страдания.



Решение большинства проблем не в том, чтобы бороться с ними, а в том, чтобы задавать лучшие вопросы.



Источник: http://nashaplaneta.su/news/prostoe_iskusstvo_ne_byt_neschastnym/2019-02-18-64443