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Полковник Квачков вышел на свободу.

13:15. 19 февраля 2019 Просмотров - 330 2 коммент. Опубликовал:

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Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.

7 февраля 2019 года в Мордовии суд освободил 70-летнего Квачкова из колонии по ходатайству его адвоката в связи со смягчением статьи "Возбуждение ненависти и вражды" УК РФ.

 

Как сообщалось, 18 августа 2017 года суд приговорил Квачкова к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. Учтя неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, суд назначил ему два года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.

В июне 2015 года отставной офицер записал из колонии на мобильный телефон видеопослание, которое позже было размещено в Интернете под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия". Экспертиза установила, что видео содержит признаки разжигания ненависти и вражды к евреям.

С 2013 года офицер отбывал восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.

В 2000-х Квачков был дважды оправдан судом присяжных по делу о покушении на экс-главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Полковник через суд добился от прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование, а также компенсации морального вреда от государства в размере 450 тысяч рублей.

"Бог не дал Чубайсу легкой смерти на лесной дороге,поэтому его ожидает другая смерть" ответил Квачков на вопрос о Чубайсе.

 

Источник: https://www.vesti.ru/doc.html?id=3117917&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

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