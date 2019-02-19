Полковник Квачков вышел на свободу.

Отставной полковник ГРУ Владимир Квачков во вторник вышел на свободу из мордовской колонии. Об этом сообщил его адвокат Андрей Виканов.
7 февраля 2019 года в Мордовии суд освободил 70-летнего Квачкова из колонии по ходатайству его адвоката в связи со смягчением статьи "Возбуждение ненависти и вражды" УК РФ.
Как сообщалось, 18 августа 2017 года суд приговорил Квачкова к полутора годам лишения свободы в колонии строгого режима. Учтя неотбытую часть наказания по предыдущему приговору, суд назначил ему два года в исправительной колонии строгого режима с ограничением свободы сроком на год.
В июне 2015 года отставной офицер записал из колонии на мобильный телефон видеопослание, которое позже было размещено в Интернете под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия". Экспертиза установила, что видео содержит признаки разжигания ненависти и вражды к евреям.
С 2013 года офицер отбывал восьмилетний срок в колонии строгого режима за подготовку вооруженного мятежа.
В 2000-х Квачков был дважды оправдан судом присяжных по делу о покушении на экс-главу РАО "ЕЭС России" Анатолия Чубайса. Полковник через суд добился от прокуратуры извинений за незаконное уголовное преследование, а также компенсации морального вреда от государства в размере 450 тысяч рублей.
"Бог не дал Чубайсу легкой смерти на лесной дороге,поэтому его ожидает другая смерть" ответил Квачков на вопрос о Чубайсе.
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Интересно мозг промыли как Савченко Надежде или нет?
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Таким так просто не промоешь.
Не Штабист, в уважении был.
А савченко кто, просто никто, была и нет её.