В Идлибе террористы вполне могут сделать новый фек с применением химического оружия и обвинить правительство Сирии. Оценивая сообщения СМИ Дмитрий Егорченков напомнил, что террористы уже использовали инсецнировки «массовой гибели» сирийских граждан.

По данным СМИ террористы в сирийской провинции Идлиб намерены устроить новую провокацию с применением химического оружия против мирного населения.

Директор Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов прокомментировал публикации прессы.

По мнению эксперта Дмитрия Егорченкова так называемые «Белые каски», которые уже были замечены в создании фейков, вполне могут создать новые лживые «доказательства» гибели людей от химического оружия. Такие провокации уже использовались Западом для нанесения авиаударов по сирийской армии. Поэтому вероятность того, что репетиции «массовой гибели» выльются в полноценную инсценировку под видеокамеры западных журналистов , крайне высока.

После того, как лидеры трех стран (России, Ирана и Турции) в Сочи заявили о необходимости уничтожения террористов, отказывающихся от диалога, боевики и западные спецслужбы в Сирии активизировались. Они ищут повод, чтобы ударить по армии САР и помочь боевикам «Хайат Тахрир Аш-Шам», бывшая «Джебхат ан-Нусра» (организация запрещена в РФ) восстановить свои позиции.

Источник: https://patriot.d3.ru/ekspert-rasskazal-o-novoi-provokatsii-terroristov-v-sirii-1739650/?sorting=rating