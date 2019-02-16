Сводки от ополчения Новороссии 16 февраля 2019

«Русская Весна» публикует полную сводку о военной ситуации в ДНР за минувшие сутки по итогам сегодняшнего брифинга официального представителя УНМ ДНР Даниила Безсонова.

За прошедшие сутки противник 19 раз нарушил режим прекращения огня. Обстрелам со стороны украинских вооруженных формирований подверглись районы десяти населенных пунктов Республики.

На горловском направлении боевики 58-й мотопехотной и 30-й механизированной бригад под командованием военных преступников Драпатого и Гараза обстреляли из 120 и 82-мм минометов, гранатометов и стрелкового оружия район н. п. Зайцево, поселков шахт им. Гагарина и 6/7. Также впервые в этом году украинские боевики применили артиллерию калибром 122 мм.

В результате ожесточенных обстрелов повреждены пять домов по улицам Гречко и Конармейской, повреждена ЛЭП.

На донецком направлении с позиций 24-й и 93-й механизированных бригад и 57-й мотопехотной бригады под командованием военных преступников Гудзя, Брыжинского и Мишанчука велся огонь с применением минометов калибром 120 и 82 мм, гранатометов и стрелкового оружия, в том числе крупнокалиберного, по н. п. Ясиноватая, Крутая Балка, Васильевка и району аэропорта г. Донецка.

В результате обстрела н. п. Ясиноватая повреждены два жилых дома по улице Гоголя, 18 и 45, также поврежден гражданский автомобиль по улице Советская, 28 и участок газопровода по улице Фестивальная, 29.

При обстреле украинскими боевиками н. п. Старомихайловка повреждения получили пять домов по улице Чкалова.

На мариупольском направлении боевики 79-й десантно-штурмовой бригады под командованием военного преступника Курача из минометов калибром 82 мм, вооружения БМП, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли районы н. п. Саханка, Сосновское и Октябрь.

Вся информация по обстрелам с приложением фото и видеоматериалов отправлена представителям международных организаций, находящихся в Республике, а также передана Генеральной прокуратуре для возбуждения уголовных дел против преступных действий украинской стороны.

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Ранее мы сообщали о том, что в украинских вооруженных формированиях, ротация которых в связи с предстоящими выборами была перенесена, отмечается значительное снижение морально-психологического состояния в подразделениях.

Наиболее сложная обстановка складывается в 128-й горно-штурмовой и 28-й механизированной бригадах. Опасаясь роста недовольства в рядах украинских боевиков и перерастания волнений в бунты, командование оккупационных сил приняло решение вывести в полном составе 28-ю бригаду в пункт постоянной дислокации. На ее место переброшена наспех укомплектованная 24-я механизированная бригада.

Смена подразделений 28-й и 24-й бригад на позициях происходила в сжатые сроки. Боевики, соскучившиеся по дому, бросив все, сразу покидали позиции, как только появлялась замена. Такая спешка приводит к соответствующим результатам.

Вчера по указанию командира 24-й бригады Гудзя из глубины обороны к линии соприкосновения на автомобиле была отправлена снайперская пара.

При подъезде к району обороны одного из батальонов 24-й бригады вблизи н. п. Марьинка водитель наехал на мину, установленную предшественниками из 28-й бригады, о которой он естественно не знал.

Находившийся за рулем боевик по фамилии Кондратюк погиб, оба снайпера получили тяжелые ранения, так и не приступив к выполнению задачи.

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Мы продолжаем получать полезную информацию от украинского боевика из 128-й горно-штурмовой бригады, который попал к нам в плен. Он не обычный загнанный насильно в армию солдат — это кадровый военный в воинском звании старший прапорщик, проходящий военную службу с 1994 года.

По занимаемой должности ему положено знать больше, чем рядовому. Благодаря ему, у нас есть достоверные сведения с точными координатами командных пунктов взвода, роты, батальона и бригады, складов с боеприпасами, основных и временных огневых позиций минометов, районов, где прячут запрещенное Минскими соглашениями тяжелое вооружение.

Пленный боевик рассказал о повальном пьянстве украинских «защитников», выполняющих боевые задачи на передовых позициях с оружием в руках. Собственно, это и стало причиной попадания его к нам.

Большинство боевиков не хотят воевать и делают все, чтобы их вывели из зоны боевых действий. Морально-психологическое состояние, материально-техническое обеспечение и укомплектованность подразделений низкие.

В некоторых подразделениях количество бойцов на позициях не более 25-30 процентов от положенного. Высокая заболеваемость, дезертирство, небоевые потери выкашивают украинские вооруженные формирования.

Отношение подавляющей части украинских военных к Порошенко и проводимой им политике крайне негативное. Несмотря на усиленную агитацию со стороны командования оккупационных сил за действующего президента, его рейтинг уверенно стремится к нулю.

Взаимоотношения подчиненных со своими командирами также крайне напряженные. К слову, пленный боевик был, как он говорит, цитирую: «Участником Дебальцевского котла». И он хорошо помнит, как генералы и полковники из штаба сектора «С», а также многие командиры бросили своих подчиненных и бежали, как только появилась угроза окружения. Быстрее, чем офицеры, успели сбежать боевики «хваленных» добровольческих бандформирований.

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