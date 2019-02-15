О странных заявлениях властей

Экономический блок правительства опять порадовал. Новыми странными заявлениями. Это и много другое мы обсуждали в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Но перед началом программы заглянули «за кулисы»…

Хронометраж:

00:01:25 – о спаде в экономике России;

00:06:12 – про внедрение программу цифровой экономики;

00:11:00 – о целесообразности реформы власти в РФ;

00:14:32 – почему несовершеннолетних на митинги зазывать нельзя;

00:24:54 – суверенность интернета в России;

00:31:49 – о санкционированных и несанкционированных митингах;

00:37:00 – почему русский народ очень терпелив.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100575