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О странных заявлениях властей

10:47. 15 февраля 2019 Просмотров - 101 Нет комментариев Опубликовал:

Экономический блок правительства опять порадовал. Новыми странными заявлениями. Это и много другое мы обсуждали в прямом эфире радио «Комсомольская правда». Но перед началом программы заглянули «за кулисы»…

Хронометраж:

00:01:25 – о спаде в экономике России;
00:06:12 – про внедрение программу цифровой экономики;
00:11:00 – о целесообразности реформы власти в РФ;
00:14:32 – почему несовершеннолетних на митинги зазывать нельзя;
00:24:54 – суверенность интернета в России;
00:31:49 – о санкционированных и несанкционированных митингах;
00:37:00 – почему русский народ очень терпелив.

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Источник: https://nstarikov.ru/blog/100575

Метки: блог, Видео
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