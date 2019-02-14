Пабло Хасель о борьбе с фашизмом в современной Испании. По-живому

Разговор с Пабло Хаселем, испанским рэпером и политическим активистом.



Содержание беседы:

0:53 Об отношении к Сталину в современной Испании

4:23 О пути Пабло к коммунизму и рэпу

6:53 Насколько востребованы идеи коммунизма в Испании?

9:05 Что такое нынешний экономический кризис в Европе и, в частности, в Испании?

11:30 О движении за независимость Каталонии

14:06 Насколько актуальны разговоры о социалистической революции сегодня?

16:35 Про рост популярности правых настроений во многих странах

19:38 Почему Пабло называет Испанию фашистским государством?

24:20 Об уголовной ответственности за шутки и песни

27:24 Почему Пабло не покидает Испанию?

30:26 Как близкие Пабло воспринимают его деятельность?

32:10 Про творческий процесс создания композиций

36:30 Об отношении Пабло к СССР

39:14 О современных социалистических государствах

41:37 Что можно сказать про нынешнюю Россию и ее левых?

42:54 О желании посетить Россию

43:45 Про книги



Канал Пабло:

https://www.youtube.com/user/PabloHas…



Переводы песен Пабло:

https://agitblog.ru/videoblog/pablo-x…



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Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IqzSE114530