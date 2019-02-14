Пабло Хасель о борьбе с фашизмом в современной Испании. По-живому
Разговор с Пабло Хаселем, испанским рэпером и политическим активистом.
Содержание беседы:
0:53 Об отношении к Сталину в современной Испании
4:23 О пути Пабло к коммунизму и рэпу
6:53 Насколько востребованы идеи коммунизма в Испании?
9:05 Что такое нынешний экономический кризис в Европе и, в частности, в Испании?
11:30 О движении за независимость Каталонии
14:06 Насколько актуальны разговоры о социалистической революции сегодня?
16:35 Про рост популярности правых настроений во многих странах
19:38 Почему Пабло называет Испанию фашистским государством?
24:20 Об уголовной ответственности за шутки и песни
27:24 Почему Пабло не покидает Испанию?
30:26 Как близкие Пабло воспринимают его деятельность?
32:10 Про творческий процесс создания композиций
36:30 Об отношении Пабло к СССР
39:14 О современных социалистических государствах
41:37 Что можно сказать про нынешнюю Россию и ее левых?
42:54 О желании посетить Россию
43:45 Про книги
Канал Пабло:
https://www.youtube.com/user/PabloHas…
Переводы песен Пабло:
https://agitblog.ru/videoblog/pablo-x…
Поддержать проект “По-живому”:
https://agitblog.ru/donate.html
Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
Константин Семин Вконтакте: https://vk.com/kvsyomin
Константин Семин в Facebook: https://www.facebook.com/KVSyomin
Константин Семин в Telegram: https://t.me/Agitblog
Константин Семин в Instagram: https://www.instagram.com/agit.prop/
#поживому #КонстантинСемин #PabloHasel