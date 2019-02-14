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Пабло Хасель о борьбе с фашизмом в современной Испании. По-живому

21:30. 14 февраля 2019 Просмотров - 68 Нет комментариев Опубликовал:

Разговор с Пабло Хаселем, испанским рэпером и политическим активистом.

Содержание беседы:
0:53 Об отношении к Сталину в современной Испании
4:23 О пути Пабло к коммунизму и рэпу
6:53 Насколько востребованы идеи коммунизма в Испании?
9:05 Что такое нынешний экономический кризис в Европе и, в частности, в Испании?
11:30 О движении за независимость Каталонии
14:06 Насколько актуальны разговоры о социалистической революции сегодня?
16:35 Про рост популярности правых настроений во многих странах
19:38 Почему Пабло называет Испанию фашистским государством?
24:20 Об уголовной ответственности за шутки и песни
27:24 Почему Пабло не покидает Испанию?
30:26 Как близкие Пабло воспринимают его деятельность?
32:10 Про творческий процесс создания композиций
36:30 Об отношении Пабло к СССР
39:14 О современных социалистических государствах
41:37 Что можно сказать про нынешнюю Россию и ее левых?
42:54 О желании посетить Россию
43:45 Про книги

Канал Пабло:
https://www.youtube.com/user/PabloHas…

Переводы песен Пабло:
https://agitblog.ru/videoblog/pablo-x…

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Сайт Константина Семина: https://agitblog.ru
Константин Семин в Twitter: https://twitter.com/KSyomin
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#поживому #КонстантинСемин #PabloHasel

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=IqzSE114530

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